«Я никогда не думал». Роналду заговорил о завершении карьеры

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Футболист признался, что никогда не думал, что будет играть до 40 лет.

«Не знаю, это зависит от ситуации. Но нет. Я счастлив тем, кто я и где я. Но никогда не знаешь точно. Я никогда не думал, что в 33 года перейду в Ювентус, что в 37 вернусь в Манчестер Юнайтед, а в 38 буду играть в саудовской лиге. И вот мы здесь, за полтора месяца до 40. Я все еще хорошо себя чувствую, хорошо играю... Посмотрим, что будет дальше», – сказал Роналду.

За свою карьеру Криштиану успел поиграть за «Спортинг», мадридский «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». В настоящее время португалец выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Криштиану был признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке.