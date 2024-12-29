Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я никогда не думал». Роналду заговорил о завершении карьеры
Саудовская Аравия
29 декабря 2024, 08:39 |
943
0

«Я никогда не думал». Роналду заговорил о завершении карьеры

Португалец пока не знает, когда уйдет из футбола

29 декабря 2024, 08:39 |
943
0
«Я никогда не думал». Роналду заговорил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Футболист признался, что никогда не думал, что будет играть до 40 лет.

«Не знаю, это зависит от ситуации. Но нет. Я счастлив тем, кто я и где я. Но никогда не знаешь точно. Я никогда не думал, что в 33 года перейду в Ювентус, что в 37 вернусь в Манчестер Юнайтед, а в 38 буду играть в саудовской лиге. И вот мы здесь, за полтора месяца до 40. Я все еще хорошо себя чувствую, хорошо играю... Посмотрим, что будет дальше», – сказал Роналду.

За свою карьеру Криштиану успел поиграть за «Спортинг», мадридский «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». В настоящее время португалец выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Криштиану был признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке.

По теме:
«Конкуренция должна быть». Мареска дал совет конкуренту Мудрика
Рома планирует избавиться от конкурента Довбика, что играл в рф. Куда уйдет
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Ювентус Спортинг Лиссабон чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Англии по футболу чемпионат Португалии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник: Record.pt
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28 декабря 2024, 10:00 3
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

Хацкевич выбрал лучшего тренера Украины. Ребров только третий
Футбол | 29 декабря 2024, 09:14 0
Хацкевич выбрал лучшего тренера Украины. Ребров только третий
Хацкевич выбрал лучшего тренера Украины. Ребров только третий

Хацкевич считает Шовковского лучшим тренером года

«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 29.12.2024, 07:05
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Футбол | 28.12.2024, 22:35
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
«Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына
Футбол | 28.12.2024, 11:41
«Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына
«Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
27.12.2024, 14:36 8
Футбол
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
28.12.2024, 03:13
Бокс
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
27.12.2024, 21:43
Футзал
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
28.12.2024, 07:55 1
Бокс
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
27.12.2024, 18:43 9
Футбол
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 15
Футбол
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 18
Футбол
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем