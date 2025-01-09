Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб

Украинский полузащитник «Александрии» Иван Калюжный близок к подписанию контракта с новым клубом, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 26-летний футболист, может подписать соглашение с неназванным украинским коллективом в ближайшее время.

Контракт Ивана с «Александрией» заканчивается летом 2025 года, что позволяет ему уже сейчас вести переговоры с другими клубами

В текущем сезоне Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. В октябре 2024 дебютировал за сборную Украины, с того момента сыграл за национальную команду 4 матча.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» подпишет воспитанника «Лиона».