Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 17:59 | Обновлено 09 января 2025, 18:10
489
1

Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб

Иван Калюжный может стать игроком нового клуба уже летом

09 января 2025, 17:59 | Обновлено 09 января 2025, 18:10
489
1
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
УАФ. Иван Калюжный

Украинский полузащитник «Александрии» Иван Калюжный близок к подписанию контракта с новым клубом, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 26-летний футболист, может подписать соглашение с неназванным украинским коллективом в ближайшее время.

Контракт Ивана с «Александрией» заканчивается летом 2025 года, что позволяет ему уже сейчас вести переговоры с другими клубами

В текущем сезоне Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. В октябре 2024 дебютировал за сборную Украины, с того момента сыграл за национальную команду 4 матча.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» подпишет воспитанника «Лиона».

По теме:
ФОТО. Круче только Салах. Кто такой Мармуш, которого покупает Ман Сити
Трансфер жемчужины Палмейраса может побить бразильский рекорд
«На тебя сверху надавили?» Кабаев – о разговоре с Ярмоленко
Иван Калюжный Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Бокс | 09 января 2025, 09:16 3
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком

Экс-чемпион мира рассказал, что ждать от боя Канело – Кроуфорд

ФОТО. Впервые за 3,5 месяца. Руслан Малиновский вернулся к тренировкам
Футбол | 09 января 2025, 16:25 0
ФОТО. Впервые за 3,5 месяца. Руслан Малиновский вернулся к тренировкам
ФОТО. Впервые за 3,5 месяца. Руслан Малиновский вернулся к тренировкам

Украинский футболист восстанавливался после повреждения голеностопа

Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Футбол | 09.01.2025, 12:57
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Бокс | 08.01.2025, 21:19
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу
Футбол | 09.01.2025, 16:11
Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу
Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
сейчас Палкин в панике даст ему и Александрии все что попросят
как Барса в свое время с Дембеле после Неймара
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 13
Футбол
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
07.01.2025, 16:40 25
Футбол
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 19
Бокс
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
07.01.2025, 21:53 7
Бокс
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 5
Бокс
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
08.01.2025, 17:00 38
Футбол
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
07.01.2025, 16:43 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем