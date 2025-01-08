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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 14:11 |
361
0

Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника Лиона и экс-игрока Франции U-20

К «Александрии» присоединится Тео Ндика Матам

08 января 2025, 14:11 |
361
0
Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника Лиона и экс-игрока Франции U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Ндика Матам

Украинская «Александрия» интересуется французским левым защитником Тео Ндикой Матамом, сообщает анонимный Telegram-канал Inside UPL.

По информации источника, 24-летний футболист близок к переходу в команду Руслана Ротаня. Трансфер должен состояться на правах свободного агента.

Тео Ндика Матам является воспитанником «Лиона», но за основную команду клуба никогда не играл. На его счету есть 4 матча и 1 гол в составе молодежной сборной Франции U-20.

В сезоне 2024/25 Тео Ндика Матам провел 14 поединков за швейцарский «Грасхоппер», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. 7 января с ним расторгли контракт.

Ранее мы сообщали о трансферных планах «Александрии» на зимнее окно.

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Лион Александрия Грассхоппер трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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