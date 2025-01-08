Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника Лиона и экс-игрока Франции U-20

Украинская «Александрия» интересуется французским левым защитником Тео Ндикой Матамом, сообщает анонимный Telegram-канал Inside UPL.

По информации источника, 24-летний футболист близок к переходу в команду Руслана Ротаня. Трансфер должен состояться на правах свободного агента.

Тео Ндика Матам является воспитанником «Лиона», но за основную команду клуба никогда не играл. На его счету есть 4 матча и 1 гол в составе молодежной сборной Франции U-20.

В сезоне 2024/25 Тео Ндика Матам провел 14 поединков за швейцарский «Грасхоппер», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. 7 января с ним расторгли контракт.

Ранее мы сообщали о трансферных планах «Александрии» на зимнее окно.