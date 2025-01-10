Манчестер Юнайтед готов к продаже своих лидеров

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено стабилизировать финансовую ситуацию в клубе. Для этого готовы принять трудные решения. Например, продать любимцев местных болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» готов выслушать любое серьезное предложение по каждому члену нынешнего состава Рубена Аморима. Руководство клуба заняло такую позицию из-за строгих Правил прибыли и устойчивого развития (PSR) Премьер-лиги, которые допускают максимальные убытки только в размере 105 миллионов фунтов стерлингов (129 миллионов долларов) за трехлетний период.

«Красные дьяволы» потеряли 313 миллионов фунтов (385 миллионов долларов) за последние три года. Чтобы стабилизировать ситуацию, клуб готов продавать игроков. Это касается также Кобби Мейну и Алехандро Гарначо.

«Нам придется принять несколько трудных и непопулярных решений. Если вы будете уклоняться от трудных решений, то ничего особо не изменится», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.

Продажа Кобби Мейну может вызвать недовольство и даже бунт болельщиков. Но руководство клуба может закрыть на это глаза. «Манчестер Юнайтед» уже повысил цены на билеты до 66 фунтов без каких-либо льгот для пенсионеров и детей.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» продлил контракт.