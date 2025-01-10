ПИХАЛЕНОК: «Тяжелее всего на сборах – работа без мяча, бег по кругу»

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от тренировочных будней на сборах в Турции.

- Каждый день на собрании тяжелый, так что сегодняшний запомнился, как и предыдущие, насыщенной работой. Самое главное – набрать свои кондиции и подготовиться к первому официальному поединку.

- Какой период на сборах для тебя лично самый тяжелый?

– Думаю, как и для каждого футболиста, – это работа без мяча, бег по кругу. Для меня лично это тяжелее всего. Когда же работаешь с мячом, какой бы объем не давался, это все-таки другое.

– Вскоре первый матч на сборах – против немецкого «Магдебурга». В каком состоянии находится сейчас команда?

– Мы сейчас перед большими нагрузками, но это нормально для сборов. И ради матча с «Магдебургом» послаблений в нагрузках делать не будут.

– На собрании уже было несколько тестирований, в частности, Yo-Yo. Какие ощущения после него?

– Да как всегда, если честно (смеется). Если кто-то не знает, то в Yo-Yo ты бежишь до последнего, пока силы есть – то есть до упаду. У меня получилось 13 минут – это нормальный результат.

- Поговаривают, что ты являешься одним из лучших в команде в беговых упражнениях...

- Это только говорят (смеется).