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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 10:06 | Обновлено 10 января 2025, 10:25
263
0

ПИХАЛЕНОК: «Тяжелее всего на сборах – работа без мяча, бег по кругу»

Александр Пихаленок поделился эмоциями от учебно-тренировочного процесса

10 января 2025, 10:06 | Обновлено 10 января 2025, 10:25
263
0
ПИХАЛЕНОК: «Тяжелее всего на сборах – работа без мяча, бег по кругу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от тренировочных будней на сборах в Турции.

- Каждый день на собрании тяжелый, так что сегодняшний запомнился, как и предыдущие, насыщенной работой. Самое главное – набрать свои кондиции и подготовиться к первому официальному поединку.

- Какой период на сборах для тебя лично самый тяжелый?

– Думаю, как и для каждого футболиста, – это работа без мяча, бег по кругу. Для меня лично это тяжелее всего. Когда же работаешь с мячом, какой бы объем не давался, это все-таки другое.

– Вскоре первый матч на сборах – против немецкого «Магдебурга». В каком состоянии находится сейчас команда?

– Мы сейчас перед большими нагрузками, но это нормально для сборов. И ради матча с «Магдебургом» послаблений в нагрузках делать не будут.

– На собрании уже было несколько тестирований, в частности, Yo-Yo. Какие ощущения после него?

– Да как всегда, если честно (смеется). Если кто-то не знает, то в Yo-Yo ты бежишь до последнего, пока силы есть – то есть до упаду. У меня получилось 13 минут – это нормальный результат.

- Поговаривают, что ты являешься одним из лучших в команде в беговых упражнениях...

- Это только говорят (смеется).

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учебно-тренировочные сборы Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок видео
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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