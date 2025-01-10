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Испания
10 января 2025, 09:53 |
595
0

Где смотреть финал Суперкубка Испании Реал Мадрид – Барселона 

Матч пройдет 12 января в 21:00 по Киеву

10 января 2025, 09:53 |
595
0
Где смотреть финал Суперкубка Испании Реал Мадрид – Барселона 
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Барселона

В воскресенье, 12 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City». Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинальном матче «Реал» победил «Мальорку» со счетом 3:0, а «Барселона» была сильнее «Атлетика» (2:0).

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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