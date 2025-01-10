Где смотреть финал Суперкубка Испании Реал Мадрид – Барселона
Матч пройдет 12 января в 21:00 по Киеву
В воскресенье, 12 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».
Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City». Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинальном матче «Реал» победил «Мальорку» со счетом 3:0, а «Барселона» была сильнее «Атлетика» (2:0).
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.
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