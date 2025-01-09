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  4. Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 12:57 | Обновлено 09 января 2025, 13:01
1797
0

Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года

Не стало жены защитника «Вереса» Романа Гончаренко

09 января 2025, 12:57 | Обновлено 09 января 2025, 13:01
1797
0
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
НК Верес. Татьяна Гончаренко

В семье защитника «Вереса» Романа Гончаренко произошло большое горе. Перестало биться сердце жены футболиста – Татьяны Гончаренко. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«В семье нашего защитника Романа Гончаренко произошла большая потеря. Перестало биться сердце у жены Романа - Татьяны Гончаренко. Наши большие соболезнования для Романа и его семьи. Держитесь!», – говорится в сообщении.

Татьяне было всего 34 года. Пользователи в социальных сетях «волков» отмечают, что девушка болела онкологией.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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