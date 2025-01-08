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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 15:43 | Обновлено 08 января 2025, 15:44
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«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»

Экс-вратарь легендарного «Днепра» эпохи Кучеревского Артем Куслий дал большое интервью Sport.ua

08 января 2025, 15:43 | Обновлено 08 января 2025, 15:44
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«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Куслий

Вратарская школа «Днепра» всегда славилась своими воспитанниками и вообще голкиперская позиция у «днепрян» почти во все времена не вызывала проблем и лишних вопросов. Городов, Краковский, Медин, Кернозенко, Бойко, даже молодой Лунин – все они уверенно защищали собственные вратарские владения города-миллионника на Днепре.

К сожалению, место в воротах только одно, поэтому всем остальным претендентам оставалось только ждать своего шанса. Одним из таких людей является герой сегодняшнего интервью – Артем Куслий, который за более чем 10 лет пребывания в составе ФК «Днепр» провел всего 63 матча, но все равно оставил после себя яркие воспоминания днепровских болельщиков. Например, можно вспомнить его игру в еврокубках, именно он стоял в одном из самых памятных матчей в истории «Днепра» – дома против немецкого «Гамбурга», завершившегося уверенной победой «днепрян» со счетом 3:0.

Артем Куслий не является медийной личностью и поэтому его согласие на эксклюзивное интервью Sport.ua было использовано почти на максимум. Мы вспомнили начало карьеры Артема, дебютные матчи в основе «Днепра», Евгения Кучеревского, конкурентов Куслия по вратарской позиции, Дмитрия Михайленко, Игоря Коломойского, СК «Днепр-1», Артема Довбика, Александра Сватка и еще много-много интересных футбольных личностей и ярких событий в профессиональной карьере Артема Куслия.

– Артем, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас?
– Сейчас я посвящаю время семье, помогаю волонтерам закрывать сборы. Также занимаюсь повседневными делами: воспитанием детей, иногда тренирую их на футбольном поле. Одно время много сил уделял футболу, а семье – мало, поэтому сейчас исправляюсь.

– То есть, сейчас вы никак не связаны с футболом профессионально?
– Да, сейчас никак не связан.

– Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш путь в футболе?
– Если коротко, то тренироваться я начал с восьми лет. Мой путь был следующим: ДМЗ, «Днепр-75», молодежная команда ФК «Днепр». Уже в 18 лет я дебютировал в основном составе.

– Вы находились в легендарной футбольной школе «Днепр-75». С кем из известных игроков вы там пересекались и кто выделялся?
– В нашей команде выделялся я. Из известных фамилий были Роман Пасичниченко и Андрей Матвеев. Они добились определенных успехов, в частности, играли в юношеской сборной Украины, которая получила серебро Евро-2000, но на самом высоком уровне не закрепились. Еще был Руслан Ротань 1981 года рождения из параллельного потока. На год раньше еще играли из тех, кто потом поиграл в «Днепре»: Богдан Шершун и Сергей Матюхин.

– А из вашей группы больше никого?
– Одно время подтянули еще троих парней из Николаева. Среди них пришел в «Днепр-75» и Вячеслав Чечер, который потом много лет провел в донецком «Металлурге».

– Как вы чувствовали себя, выходя на первую профессиональную игру за «Днепр», учитывая, что вы местный воспитанник и в детстве болели за этот клуб?
– Это – невероятные трепетные ощущения, после игры испытывал эмоциональный подъем. Еще в детстве мы с друзьями мечтали играть на стадионе «Метеор». Перелезали через забор, чтобы поиграть там в футбол, когда выключали свет, представляли себя игроками «Днепра». Даже не мог представить, что выпадет такая возможность и честь защищать цвета любимого клуба. Для меня, как для местного воспитанника, это был очень эмоциональный и важный момент в жизни.

– Следующие годы вы провели в дубле «Днепра»?
– Да, тренировался с основным составом и получал игровое время в дубле.

– В сезоне 1998/99 вы поехали в российский «уралан». Расскажите об этом опыте и истории возникновения варианта.
– Этот клуб тогда тренировал украинский тренер Павел Яковенко и «Днепр» играл против «уралана» на сборах. У них перед чемпионатом получил травму голкипер и меня пригласили на полгода в качестве резервного вратаря, потому что я понравился тренеру в той игре.

Находился там буквально шесть месяцев до своего совершеннолетия, ни одной игры так и не сыграл. Основным вратарем тогда был воспитанник «Динамо» – Тарас Луценко.

– Что-нибудь особенное можете вспомнить? Все-таки несовершеннолетним уехали в другую страну…
– Я был не один. Кроме Яковенко, там работал Сергей Краковский, которого я знал до этого в «Днепре». Краковский тренировал меня в Днепре с 15 лет и отлично знал мои возможности. Никаких волнений и проблем не было, в команде была довольно большая украинская диаспора.

– В сезоне 1999-2000 гг. у вас при тренере Федоренко состоялся дебютный матч против «Нивы» из Тернополя. Можете вспомнить этот матч?
– Основная задача была – не вылететь, и нам ни в коем случае нельзя было проигрывать. Николай Медин получил травму, и вообще мы играли молодым составом в том матче, было много ребят из дубля. Матч закончился со счётом 1:1. Из опытных в команде в то время остались только Поклонский, Калиниченко и Геращенко.

– Что можете сказать о том сезоне для «Днепра»?
– В целом, тяжелый сезон: у «Днепра» были определенные финансовые трудности, даже шли разговоры, будем играть дальше или нет, основные футболисты ушли, а молодым посчастливилось дебютировать в Высшей лиге. В итоге все-таки удалось остаться в элите.

– В то же время начинаете играть за «Днепр-2» в Первой лиге. Какова была специфика того турнира, возможно, запомнился какой-нибудь матч или момент?
– Мы, как игроки основного состава, находились там для получения игровой практики и поддержания игрового тонуса. Тогда в каждой лиге у Днепра была команда. Неплохая была практика в Первой лиге, мужской футбол. Задачей «Днепра-2» была подготовка футболистов для первой команды, восстановление формы после травм. О повышении в классе речи и не было. Особенно ничего не запомнилось, потому что в «Днепре-2» постоянно менялся состав.

– Вскоре Федоренко покинул «Днепр» из-за конфликта с генеральным директором Стеценко. Что вам известно об этом?
– О самом конфликте мы ничего не слышали, был тренер, руководивший тренировочным процессом. Потом когда начали выходить интервью, мы уже об этом узнали. Никакой инсайдерской информацией мы не владели, хотя и находились внутри команды. Узнали уже по факту, что главный тренер уходит, но это обычное дело в футболе.

«Кучеревский – великий психолог, мог настроить команду на большие матчи»

– Новым главным тренером «Днепра» становится Евгений Кучеревский. Как вы это воспринимали?
– Очень интересно поработать с Евгением Мефодиевичем. Вместе с ним пришел тренер вратарей – Валерий Городов. Кучеревский – великий психолог, опытный тренер. Он мог настроить команду в первую очередь психологически на важные матчи.

– Много ли лично с вами общался Кучеревский?
– Конечно, он общался с каждым. Ему большое спасибо, что предоставил мне возможность дебютировать в еврокубках. Всегда мог подобрать правильные слова, настроить футболиста, успокоить шутками, иногда строго пообщаться, когда в этом нуждалась ситуация. Об этом человеке и тренере могу сказать только хорошие слова.

Мне вообще очень повезло с тренерами, я обо всех могу сказать только хорошо и поблагодарить судьбу, что мне попадались на пути профессионалы и хорошие люди.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Куслий в поединке против Гамбурга

– Именно вы стояли в том же матче с «Гамбургом». Разгромная победа, еще и оставили ворота «сухими». Какие у вас воспоминания по этому матчу?
– Сначала хочу вас поправить. Я не «стоял», а «играл», потому что стоят слоны в зоопарке, а вратари играют (смеется, – прим. И.Л.).

Волновался перед матчем, Мефодиевич задолго до матча сказал, что я буду играть. Первую игру мы минимально проиграли, у немцев очень сильная команда. В ответном матче на «Метеоре» был ажиотаж. Насколько же приятно было победить и пройти дальше после столь сильного волнения. «Гамбург» был одной из лучших команд Германии, а мы их победили 3:0, очень приятный момент.

– Как побороли волнение?
– Было непросто, но со стартовым свистком и первым касанием к мячу все проходит. Концентрируешься на игре и думаешь, как помочь ребятам и одолеть соперника. Было очень большое желание, потому что ответственность безумна. В первый раз за долгое время удалось пройти так далеко в еврокубках. После игры исключительно положительные эмоции, стадион взорвался, были безумные овации.

– Фраза Мефодиевича о «Бранденбургских воротах» общеизвестна, а что он говорил после матча в раздевалке?
– Поздравил. Как видите, если победили 3:0, значит, тренер все сделал верно.

– После «Гамбурга» одолели «Динамо» Загреб, в противостоянии с которым вы продолжили играть в воротах. Всего за 3 матча – 1 пропущенный гол в еврокубках – отличная статистика. Почему не остались номером 1 в воротах?
– Эти матчи проходили до зимнего перерыва. Потом проходили сборы, в команду пришел из «Динамо» Вячеслав Кернозенко. Я получил травму плеча. До последнего не было известно, кто будет играть против «Марселя»: я или Слава. Предпочли Кернозенко, потому что он был более опытный вратарь, у нас 8 лет разницы. Тренер принял такое решение и доверил место в воротах Кернозенко.

Вообще, в «Днепре» при мне всегда была безумная конкуренция на вратарскую позицию: Медин, Кернозенко. Все – кандидаты в сборную Украины. Уровень очень высокий, потому что команда всегда боролась за самые высокие места в Украине.

– Не было ощущения и мнения, что после перформанса в еврокубках это был ваш лучший шанс стать основным?
– Могло сложиться и по-другому, что уж говорить о прошлом. После этого я тоже получал шансы, играл в составе.

– Кроме вышеперечисленных матчей, в еврокубках вы также играли против АЗ, «Хиберниана», «Миддлсбро». Какой матч запомнился вам больше всего?
– «Хиберниан» был на этапе плей-офф – очень хорошая команда, на выезде против них было сложно, а дома победили их без шансов со счетом 5:1.

Против АЗ и «Миддлсбро» играли на групповом этапе. Англичане очень сильны, быстры. АЗ тренировал Луи ван Гал, проиграли им со счетом 1:2.

Все команды хорошо организованы, «Днепр» получил ценный опыт, было приятно играть против таких команд.

«Когда Николай Медин играл в «Днепре», я еще подавал мячи на стадионе»

– Уже поднимали тему конкуренции в «Днепре» на позиции вратаря. Что можете сказать о Николае Медине и Вячеславе Кернозенко? Каковы были их сильнейшие стороны?
– Когда Николай Медин играл в «Днепре», я еще подавал мячи на стадионе, это был мой кумир. Мне было очень приятно тренироваться рядом с Николаем Мединым, Сергеем Перхуном. Это все великие вратари в масштабах Украины, многому у них научился, и вообще вратарская школа в Днепре всегда была на уровне. Мне очень повезло, что они помогали мне, подсказывали. С Мединым мы вместе работали в тренерском штабе Дмитрия Михайленко сначала в «Днепре», а затем в «Днепре-1», общаемся до сих пор.

У Вячеслава Кернозенко была тяжелая конкуренция с Александром Шовковским в «Динамо», поэтому он пришел в «Днепр». Прекрасный человек и профессионал, у которого я тоже многому научился.

– Может, запомнились какие-то моменты с тренировок или вне футбольного поля в «Днепре»?
– У нас была очень дружная команда, собирались после матчей, обсуждали игру. В «Днепре», можно сказать, были семейные отношения, это в том числе заслуга Мефодиевича. Что-то конкретное вспомнить уже тяжело, потому что прошло более 20 лет.

На тренировках случались обычные рабочие моменты, тренировались всегда на высоком уровне. Шутки и какие-то смешные моменты, конечно, имели место, но это больше после тренировок или матчей.

– Смерть Евгения Мефодиевича Кучеревского в автокатастрофе, насколько это стало ударом по команде?
– Ситуация была тяжелая. Мефодиевич уже не был главным тренером, а скорее, помогал как куратор. Восприняли это с большой грустью. Исполнять обязанности тренера стал Вадим Тищенко. Очень неприятно, что Евгений Мефодиевич Кучеревский покинул наш мир раньше времени.

– Какая была роль Вадима Тищенко в команде?
– Он организовывал тренировочный процесс. Мефодиевич был немного со стороны, когда было нужно – вмешивался и помогал. Можно сказать, что Тищенко выполнял всю черновую работу. Он также оставил приятные воспоминания, прекрасный человек и тренер, помог многим футболистам и открыл им дорогу в большой футбол. Очень скромная личность, было приятно с ним поработать. Жаль, что он ушел из жизни так рано.

– Как считаете, были ли у Тищенко потенциал и нужные качества, чтобы быть главным тренером «Днепра»?
– Он временно несколько раз возглавлял «Днепр». Вадим Тищенко – очень скромный человек, он не хотел такой ответственности, но судьба все равно делала его главным тренером, хотя и на недолгое время.

Отвечая на ваш вопрос, думаю, что да, потенциал был.

– После Мефодиевича команду возглавил Олег Протасов, какой он был тренер?
– Отличный тренер с европейским менталитетом. Раньше мы готовились продолжительнее к сезону, он сократил подготовку до 40 дней. Вместо игры с последним защитником – ввел игру в линию в защите. Перестраивал команду на европейский курс. Не все у него получилось в «Днепре», местами результаты были неплохие, но в конце произошел провал и Протасов был вынужден уйти.

Getty Images/Global Images Ukraine

– В 2007 году вы ушли в аренду в «Нефтяник», почему не сделали это раньше, учитывая отсутствие постоянной игровой практики?
– «Нефтяник» возглавил Валерий Городов, до этого работавший тренером вратарей в «Днепре». Пригласил меня в команду, и я согласился. У меня до этого было повреждение, поэтому ради игровой практики и скорейшего восстановления перешел в Ахтырку, где играл роль основного вратаря.

У нас были хорошие матчи. Играли вничью с «Шахтером» побеждали «Динамо», когда Ребров пенальти не забил. Нам не хватило одного зачетного балла, чтобы остаться в элите украинского футбола.

– А раньше почему не ушли в аренду?
– Не было соответствующего желания и меня особо не отпускали. На меня рассчитывали, была конкуренция, в команде должно быть три вратаря. В заявке: Медин, Кернозенко, затем пришел Старцев. Поэтому для практики и восстановления пошел только в 2007 году в «Нефтяник».

– Дальше был «Кривбасс». Что помните из этого периода?
– Игру против «Днепра» (матч закончился победой «днепрян» 1:0, – Прим. И.Л.). Неплохой коллектив, тренер – Олег Таран, много игроков из Днепра.

– Был ли особый настрой на «Днепр»? Известно, что Коломойский платил двойные премиальные за победу «Кривбасса» или «Арсенала» над днепрянами.
– Если честно, то такого не помню. На каждую игру были определенные суммы. Хотелось показать себя, чтобы вернуться в «Днепр».

«Еще когда мне было 18 лет, у меня обнаружили проблемы с сердцем»

– Вы завершили карьеру в 28 лет. Причина – травма?
– Еще когда мне было 18 лет, у меня обнаружили проблемы с сердцем. В то время это была неизвестная болезнь, и врачи не могли поставить точный диагноз, каждый год при прохождении комиссии я был на грани допуска. В мои 28 лет эту болезнь изучили лучше, и мне окончательно запретили заниматься спортом. Завершил карьеру не по своей воле, к сожалению.

Не знаю, с чем болезнь может быть связана, врожденное, или то, что я рано – с 15 лет – начал тренироваться с основной командой и давал на сердце большую нагрузку. Проблемы проявились в 18 лет. Потом почти каждый год были определенные трудности, и после финального запрета в 28 лет я принял решение не рисковать жизнью и закончил профессиональную карьеру.

– Варианты с меньшими нагрузками, но с продолжением карьеры рассматривались?
– Мне в принципе запретили заниматься интенсивным спортом, потому что это могло привести к летальному исходу.

– Как в целом оцените свою карьеру? Чувствовали ли когда-то, что приняли неверное решение?
– О чем мне сожалеть?! Я и мечтать не мог, когда юношей тренировался, что буду играть в основе «Днепра», в еврокубках, тренироваться с такими талантливыми игроками бок о бок. Конечно, хотелось сыграть больше матчей и дольше продержаться в профессиональном футболе, но имеем, что имеем. Когда подходил к возрасту стабильной игры вратарей, пришлось завершить карьеру. Более того, тренеры знали о моем диагнозе, и это налагало на них дополнительное бремя ответственности, ведь в то время мало кто знал, чего можно ожидать от этой болезни сердца. Когда врачи видели мою кардиограмму, то хватались за голову и находились в шоке.

– Когда болезнь изучена, с ней можно играть в футбол?
– Нет, она никак не лечится, это на всю жизнь. Запрещены какие-либо большие нагрузки.

«Молодым вратарям говорю: главное – желание и в этой жизни все возможно»

– Расскажите о вашем переходе на тренерскую должность и разницу между тренером и игроком.
– Одно время я отдыхал от футбола, от шести месяцев до года, а потом Дмитрий Михайленко пригласил меня помогать ему в дубле «Днепра» – сначала на роль тренеров вратарей, а после прихода Николая Медина уже тренером полевых игроков.

Смотришь на все с другой стороны. Игроку гораздо легче, тренеру нужно больше рассуждать и анализировать. Тратишь на это все гораздо больше времени, чем игроком. Задача игрока – послушать теоретическую часть, восстановиться, подготовиться и выспаться перед игрой. У игрока гораздо больше свободного времени, чем у тренера.

– Какие вы даете советы молодым вратарям?
– Говорю, что главное - желание и в этой жизни все возможно. Надо тренироваться и любить футбол, и все получится. Если говорить о чем-то более профессиональном, то это индивидуально для каждого футболиста. Кому-то не хватает техники, кому психологической составляющей или ментальной подготовки. Нужен индивидуальный подход, как огранка бриллианта, смотреть, чего не хватает.

– Со временем вы перешли вместе с Дмитрием Михайленко работать в основной состав «Днепра».
– После того как ушли Рамос и Маркевич, мы пришли тренировать в сезон, когда с «Днепра» начали снимать очки и в итоге вылетели из УПЛ.

– Потом «Днепр-1»?
– Да, нас пригласили работать в «Днепр-1», с которым мы прошли путь от Второй лиги до УПЛ.

– Как тогда воспринимался изнутри клуба упадок ФК «Днепр»?
– Проблемы с зарплатами не новы для «Днепра». В конце 90-х случалось то же самое. Тогда также могли по 8 месяцев не получать зарплату. В то время главным стимулом были не деньги, потому что мы молодыми хотели только одного – играть в футбол.

Что касается окончательного упадка, то сначала вылетели из УПЛ, затем клуб приближался к банкротству. Очень грустно было, до слез. Надеялись, что что-то произойдет и «Днепр» вернется. Уверен, что рано или поздно «Днепр» вернется, не может в таком городе не быть команды Высшей лиги.

– Что означал для вас СК «Днепр-1»?
– Не думаю, что согласился бы работать в другом городе. Воспринимал, как команду родного города. Не могу сказать, что воспринимал так же, как и старый «Днепр». Болельщиков тех же уже не было, были другие. Приходили поклонники футбола и смотрели. Ультрас «Днепра» не восприняли эту команду.

В общем, воспринимал СК «Днепр-1» как профессиональную команду с другой эмблемой, игравшей в том же городе, на той же базе и стадионе. Мало кто воспринимал этот клуб, как продолжение истории, потому что это «Днепр-1», а не ФК «Днепр». Думали, что, возможно, со временем это перейдет в тот же «Днепр», но не перешло.

Несмотря на все, рад, что продолжил заниматься любимым делом и вместе вернули город Днепр в УПЛ.

– Как вас пригласили стать тренером-помощником? Как это вышло?
– Очень благодарен Дмитрию Михайленко за то, что он пригласил меня как тренера-помощника, когда я покинул профессиональный футбол. Без футбола мне было тяжело, а благодаря этой возможности я остался в игре. Дмитрий Станиславович – современный тренер с отличным пониманием футбола, хорошими отношениями с игроками и персоналом. Мы вместе прошли большой путь – от дубля до Премьер-лиги Украины. Это был положительный и теплый опыт.

– Вы вместе вывели «Днепр-1» в Премьер-лигу, но следующий сезон сложился не так удачно. Что, по-вашему, стало причиной этого?
– Мы прошли путь от Второй лиги в УПЛ, но наш состав почти не обновлялся. В первом сезоне в Премьер-лиге задач занять высокие места не было. Нам говорили, что это год адаптации, чтобы понять, кто из игроков готов к более серьезным задачам. Однако после завершения сезона со стороны руководства начались определенные недоразумения. После проигрыша «Колосу» и неудачного старта нового чемпионата ситуация стала напряженной, и нас заменили.

– Если бы у Дмитрия Михайленко был такой подбор исполнителей, как позже у Игора Йовичевича, мог бы он достичь подобных результатов?
– Думаю, да. Проблема заключалась не только в игроках, хотя усиления, безусловно, не хватало. Мы хотели подписать таких футболистов, как Пихаленок, но некоторые соглашения состоялись уже после нашего ухода. В центре поля нам действительно не хватало нескольких исполнителей. Однако если бы нам дали еще хотя бы один сезон, уверен, что результат был бы совсем другим.

– «Днепр-1» иногда называли «реабилитационным центром». Вы вернули таких игроков, как Сваток и Довбик, которые на тот момент были не в лучшей форме. Как вам удалось «реанимировать» их карьеры?
– Мы хорошо знали их еще с дубля. Сваток пришел после серьезной травмы, а Довбик был без игровой практики. Мы понимали их потенциал и дали время для восстановления. Сваток сейчас играет в Америке, а Довбик стал одним из лучших форвардов Украины.

– Почему, по вашему мнению, эти игроки вернулись именно в «Днепр-1»?
– Во-первых, они доверяли тренеру. Дмитрий Михайленко знал их и готов был дать шанс. Во-вторых, они хотели вернуться в Украину после неудачного периода за границей. Мы знали, что эти травмы можно вылечить, и они снова выйдут на высокий уровень. Их приглашение – это была работа на перспективу. Нашему тренерскому штабу просто не хватило времени.

Тот же Сваток играл на одной ноге, его восстановление затянулось, но в итоге он восстановился и играет на высоком уровне.

Перечисленные вами футболисты были приглашены при Михайленко и в итоге даже в финансовом аспекте дали клубу заработать.

«У Баланюка были хорошие физические показатели, но ему не хватало профессионализма»

– Кроме Довбика, в составе молодого «Днепра» выделялся другой форвард – Денис Баланюк, некоторые считали его даже более перспективным, чем Артем. Почему их карьеры оказались такими разными?
– Разница в интеллекте: в футбольном и жизненном. По скорости, по работе с мячом, по технике примерно одни и те же футболисты. Чтобы стать звездой футбола, нужно, чтобы сложились все показатели: физические, ментальные, интеллектуальные, понимание игры. Если что-то выпадает – на топ-уровень ты уже не попадешь. У того же Довбика все это есть. Денис Баланюк имел хорошие физические показатели, но небольшие проблемы с интеллектом.

– Имеется в виду игровой интеллект?
– Как игровой, так и по жизни. Ему не хватало профессионализма, понимания себя и понимания, где ты находишься. Это очень важно.

– На основании чего вы сделали в отношении Дениса такой вывод?
– Мы долго с ним работали, пытались его изменить. Как-то его увидел на тренировке Мирон Маркевич, подумал, что замечательный игрок, привлек его к основе, но вскоре понял, что ничего из него не выйдет. Есть определенный потолок футболиста, который на юношеском уровне где-то еще формируется.

Баланюк играл и в других командах. Сначала впечатление от него – яркая вспышка, футболист хорошего уровня, но при более детальном рассмотрении тренеров ждет разочарование.

– Уже немного проговорили с вами тему исчезновения профессионального футбола в Днепре. Кто, по вашему мнению, в этом виноват и что делать дальше?
– Не мне давать оценку, кто виноват в этом. Меня сейчас больше интересует вопрос футбольного манежа в Приднепровске, принадлежащего ПриватБанку. Дети тренируются на жестком поле, а манеж никем не используется. Почему не открыть манеж для детских футбольных тренеров и их воспитанников?

Предлагаю сделать это социальным проектом. Манежу ничего не будет, если дети в столь холодную погоду будут там тренироваться. От этого цена не упадет. Даже не обязательно открывать базу, там есть боковой вход. Кроме стадиона «Трудовые резервы», больших нормальных полей в городе нет. Это мое величайшее разочарование и то, что меня волнует, потому что в таком большом городе имеется всего одно большое поле и один большой манеж, куда не пускают детей, никого.

ПриватБанк был национализирован на средства наших налогов, почему не пустить детей? Очень больно смотреть, как дети, оставшиеся в стране в столь тяжелое время, тренируются на плохих полях. У этих детей и так немного мотиваций и стимула заниматься футболом, а манеж не используется.

На вопрос «что делать» хочу обратиться к местным журналистам, чтобы эта тема поднималась. Не говорю уже о профессиональном футболе, но хотя бы для детей.

– Сначала вы пересекались еще с игроком Андреем Русолом, потом он начал работать на руководящих должностях в ФК «Днепр» и СК «Днепр-1». Что можете о нем сказать, как о человеке, игроке и руководителе?
– Мы с ним жили в одной комнате на почти всех сборах. Андрей – профессионал, любящий футбол, интеллектуально развитый человек. Ушел в менеджмент, а не в тренерство. Воспоминания о нем хорошие, поддерживаем с ним связь и пожелаю ему удачи в его новой работе в «Карпатах».

Мы с ним играли вместе, он был последним защитником передо мной. Это надежный человек, как на футбольном поле, так и в жизни.

– Продолжая тему руководства «Днепра», каковы были отношения с Андреем Викторовичем Стеценко?
– Прекрасные отношения, ничего не могу сказать плохого, работал исключительно в рамках, которые ему установили. Что от него нужно было делать для «Днепра» в своем «коридоре возможностей» – он делал. От него гораздо большего хотели болельщики, но делать и решать все он не мог. Я бы не обвинял в чем-то Стеценко.

«Коломойский всегда был в хорошем настроении и улыбался»

– А с Коломойским виделись и общались?
– Конечно, после «Партизана» в еврокубках Игорь Валерьевич встретил нас в аэропорту, иногда проводил сборы на базе. Таких встреч с командой помню где-то 2-3 раза, на которых я присутствовал.

– Что вам запомнилось из этих встреч?
– То, что Игорь Валерьевич всегда в хорошем настроении и улыбался. В случае необходимости и определенных запросов от ребят он поддерживал и обещал решить вопрос.

Наедине со мной не общался, здоровался несколько раз и как-то поздравил с хорошей игрой, как раз после «Партизана». Хоть и проиграли, но все равно похвалил нас, такое запомнилось.

– С кем из футбольных людей вы поддерживаете общение?
– Со многими. Те же Руслан Ротань, Андрей Русол, Дмитрий Михайленко, Евгений Яровенко, Сергей Кравченко. Не сказать, что с ними много общаемся, но всегда на связи. Позвонить друг другу вообще не проблема, кому нужен какой-нибудь совет или пожелание – без вопросов.

Игорь ЛЫСЕНКО

По теме:
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Футбол | 08.01.2025, 11:50
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Футбол | 07.01.2025, 22:53
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Бокс | 08.01.2025, 07:47
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
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