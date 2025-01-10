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  4. Дьекереш определился с будущим. Известно, где продолжит карьеру швед
Португалия
10 января 2025, 10:51 |
405
0

Дьекереш определился с будущим. Известно, где продолжит карьеру швед

Швед доиграет нынешний сезон в Португалии

10 января 2025, 10:51 |
405
0
Дьекереш определился с будущим. Известно, где продолжит карьеру швед
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш определился с будущим. Об этом пишет испанское издание AS.

По информации источника, швед решил перейти в один из клубов АПЛ, несмотря на заинтересованность со стороны многих команд за пределами Англии.

Сообщается, что нынешний сезон шведский форвард доиграет в составе «Спортинга», ведь пообещал руководству лиссабонского клуба.

Со своей стороны «львы» пообещали Виктору, что отпустят его, если поступит предложение в размере 70-75 млн евро.

В текущем сезоне Дьекереш провел 29 матчей, забив 31 гол, и отдав 6 ассистов.

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Виктор Дьекереш трансферы АПЛ трансферы чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон
Олег Вахоцкий Источник: AS
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