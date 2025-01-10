ОФИЦИАЛЬНО. Американский Чикаго Файр взял на работу экс-тренера Шахтера

39-летний португальский тренер Филипе Селиккая получил работу в клубе североамериканской MLS «Чикаго Файр».

Специалист стал помощником главного тренера первой команды клуба Грегга Берхалтера.

Селиккая имеет диплом категории Pro, а также свободно владеет португальским и английским языками.

В Украине португалец известен тем, что входил в тренерский штаб Луиша Каштру в «Шахтере».

Ранее Селиккаю сватали в тренерский штаб «Бешикташа».