Major League Soccer10 января 2025, 09:41 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Американский Чикаго Файр взял на работу экс-тренера Шахтера
Филипе Селиккая продолжит карьеру в североамериканской MLS
10 января 2025, 09:41 |
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39-летний португальский тренер Филипе Селиккая получил работу в клубе североамериканской MLS «Чикаго Файр».
Специалист стал помощником главного тренера первой команды клуба Грегга Берхалтера.
Селиккая имеет диплом категории Pro, а также свободно владеет португальским и английским языками.
В Украине португалец известен тем, что входил в тренерский штаб Луиша Каштру в «Шахтере».
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