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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Американский Чикаго Файр взял на работу экс-тренера Шахтера
Major League Soccer
10 января 2025, 09:41 |
570
0

ОФИЦИАЛЬНО. Американский Чикаго Файр взял на работу экс-тренера Шахтера

Филипе Селиккая продолжит карьеру в североамериканской MLS

10 января 2025, 09:41 |
570
0
ОФИЦИАЛЬНО. Американский Чикаго Файр взял на работу экс-тренера Шахтера
instagram.com/filipecelikkaya

39-летний португальский тренер Филипе Селиккая получил работу в клубе североамериканской MLS «Чикаго Файр».

Специалист стал помощником главного тренера первой команды клуба Грегга Берхалтера.

Селиккая имеет диплом категории Pro, а также свободно владеет португальским и английским языками.

В Украине португалец известен тем, что входил в тренерский штаб Луиша Каштру в «Шахтере».

Ранее Селиккаю сватали в тренерский штаб «Бешикташа».

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Филипе Селиккая Чикаго Файр назначение тренера Грегг Берхалтер Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Чикаго Файр
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