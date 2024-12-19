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  4. Бешикташ может пригласить в штаб тренера, работавшего в Шахтере
Турция
19 декабря 2024, 11:05 |
314
0

Бешикташ может пригласить в штаб тренера, работавшего в Шахтере

Португалец Филипе Селиккая заинтересовал стамбульцев

19 декабря 2024, 11:05 |
314
0
Бешикташ может пригласить в штаб тренера, работавшего в Шахтере
instagram.com/filipecelikkaya. Филипе Селиккая (справа) и Жузеп Гвардиола

Руководство «Бешикташа» рассматривает возможность приглашения в клуб 39-летнего португальского специалиста Филипе Селликаи, который также имеет турецкое гражданство.

«Черные орлы» рассчитывают, что специалист сможет помочь 48-летнему Сердару Топрактепе, который с конца ноября исполняет обязанности главного тренера первой команды «Бешикташа».

Переговоры сторон уже состоялись и прошли в целом позитивно. Однако помимо Селиккаи в списке у боссов «Бешикташа» есть еще несколько имен специалистов, с которыми, вероятно, также произойдут предварительные контакты.

Селиккая в настоящий момент безработный. Летом 2024-го он покинул лиссабонский «Спортинг», где возглавлял вторую команду.

В сезоне-2019/20 Селиккая входил в тренерский штаб Луиша Каштру в «Шахтере», после чего принял решение перебраться в «Спортинг».

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Филипе Селиккая Бешикташ назначение тренера Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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