Аррасате объяснил поражение Мальорки в матче против Реала в Суперкубке

Главный тренер «Мальорки» Ягоба Аррасате поделился эмоциями от матча против мадридского «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании (3:0).

«Жаль, что немного испортили концовку матча. У нас были моменты, особенно в первом тайме, с двумя ударами Ларина. Команда была очень хорошая и очень сплоченная. Этот гол нас огорчил, и с этого момента преобладали мадридцы.

Результат не показывает, насколько равна была игра. В таком типе игры нужно быть нацеленным на результат, быть эффективным, а у нас не было этого в тех двух-трех моментах, которые у нас были. Команда отдала все, и в этом отношении ничего не скажешь. Мы должны продолжать, у нас впереди очень увлекательная вторая половина сезона, и если мы улучшим игру, то сможем провести второй тайм так же как и первый», – заявил специалист.

«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнирного запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее эмоциями от победы в полуфинале Суперкубка поделился главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.