Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков

Спортивное издание Footmercato опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в 2024 году.

На первом месте оказался футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду, зарплата которого в прошлом году составила 263 млн евро. Вторую строчку занял Лионель Месси («Интер Майами») с показателем 124 млн евро.

Тройку лучших замкнул еще один представитель чемпионата Саудовской Аравии – игрок «Аль-Хиляля» Неймар – специалисты оценивают его зарплату в 101 млн евро. Интересно, что бразилец почти не появлялся на футбольном поле из-за постоянных травм.

В десятку также попали по два игрока из «Манчестер Сити» и «Реала», по одному футболисту из «Ливерпуля», «Аль-Иттихада» и еще один представитель «Аль-Насра».

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в 2024 году