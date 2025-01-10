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10 января 2025, 10:15 |
903
0

Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков

Издание Footmercato опубликовало информацию о самых больших зарплатах в 2024 году

10 января 2025, 10:15 |
903
0
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Спортивное издание Footmercato опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в 2024 году.

На первом месте оказался футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду, зарплата которого в прошлом году составила 263 млн евро. Вторую строчку занял Лионель Месси («Интер Майами») с показателем 124 млн евро.

Тройку лучших замкнул еще один представитель чемпионата Саудовской Аравии – игрок «Аль-Хиляля» Неймар – специалисты оценивают его зарплату в 101 млн евро. Интересно, что бразилец почти не появлялся на футбольном поле из-за постоянных травм.

В десятку также попали по два игрока из «Манчестер Сити» и «Реала», по одному футболисту из «Ливерпуля», «Аль-Иттихада» и еще один представитель «Аль-Насра».

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в 2024 году

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Садио Мане Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Аль-Хиляль Неймар Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Сити Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Реал Мадрид Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе зарплаты рейтинг
Микола Титюк Источник: Footmercato
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