Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Издание Footmercato опубликовало информацию о самых больших зарплатах в 2024 году
Спортивное издание Footmercato опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в 2024 году.
На первом месте оказался футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду, зарплата которого в прошлом году составила 263 млн евро. Вторую строчку занял Лионель Месси («Интер Майами») с показателем 124 млн евро.
Тройку лучших замкнул еще один представитель чемпионата Саудовской Аравии – игрок «Аль-Хиляля» Неймар – специалисты оценивают его зарплату в 101 млн евро. Интересно, что бразилец почти не появлялся на футбольном поле из-за постоянных травм.
В десятку также попали по два игрока из «Манчестер Сити» и «Реала», по одному футболисту из «Ливерпуля», «Аль-Иттихада» и еще один представитель «Аль-Насра».
Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в 2024 году
Le classement des 10 footballeurs les mieux payés au monde en 2024 ! 🤑— Foot Mercato (@footmercato) January 9, 2025
🥇 Cristiano Ronaldo - 263 M€
🥈 Lionel Messi - 124 M€
🥉 Neymar - 101 M€
4⃣ Karim Benzema - 96 M€
5⃣ Kylian Mbappé - 83 M€
6⃣ Erling Haaland - 55 M€
7⃣ Vinicius Jr - 51 M€
8⃣ Mohamed Salah - 49 M€… pic.twitter.com/L1DVEdJUsh
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