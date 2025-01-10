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  4. Шахтер держит в планах скандального игрока из Таджикистана – агент
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 10:08 |
780
1

Шахтер держит в планах скандального игрока из Таджикистана – агент

Хусрав Тоиров ранее отличился неприемлемым для украинского общества поведением

10 января 2025, 10:08 |
780
1
Шахтер держит в планах скандального игрока из Таджикистана – агент
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

Слухи о том, что донецкий «Шахтер» намерен разорвать контракт 20-летним таджикистанским вингером Хусравом Тоировым не соответствуют действительности.

Об этом журналисту Лоренцо Лепоре рассказал агент игрока, подчеркнувший, что в донецком клубе продолжают связывать с Тоировым серьезные надежды на будущее.

«Слухи о Хусраве полностью ложные, комментировать тут нечего. У Тоирова еще три года по контракту с «Шахтером». В настоящее время мы работаем с клубом, чтобы найти наиболее подходящий вариант аренды, с целью приблизить его к основному составу «Шахтера» уже в этом году. Клуб рассматривает Хусрава как важную часть своих планов на будущее», – приводит слова агента таджикистанского легионера «горняков» Лепоре в социальной сети Х.

Напомним, весной минувшего года вокруг Тоирова разгорелся скандал, возникший после того, как таджикистанский футболист лайкнул в соцсети публикацию одного из российских информагенств о победе сборной рф в товарищеском матче над сербами.

Exclusive: Khusrav agent said to me: "The rumors about Khusrav are completely false; there's nothing to comment on. Khusrav still has three years remaining on his contract with #Shakhtar".

More in the first comment ⤵️ pic.twitter.com/Sc9KFk8RPr

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) January 10, 2025
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Хусрав Тоиров Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы футбольные агенты
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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MIRRA
 цей непотріб навіть в казахстані не заграв, а ви його тягнете в клуб, який грає з Баварією, Борусією... Яких результатів ви очікуєте від кротів з таким шлаком?
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