Слухи о том, что донецкий «Шахтер» намерен разорвать контракт 20-летним таджикистанским вингером Хусравом Тоировым не соответствуют действительности.

Об этом журналисту Лоренцо Лепоре рассказал агент игрока, подчеркнувший, что в донецком клубе продолжают связывать с Тоировым серьезные надежды на будущее.

«Слухи о Хусраве полностью ложные, комментировать тут нечего. У Тоирова еще три года по контракту с «Шахтером». В настоящее время мы работаем с клубом, чтобы найти наиболее подходящий вариант аренды, с целью приблизить его к основному составу «Шахтера» уже в этом году. Клуб рассматривает Хусрава как важную часть своих планов на будущее», – приводит слова агента таджикистанского легионера «горняков» Лепоре в социальной сети Х.

Напомним, весной минувшего года вокруг Тоирова разгорелся скандал, возникший после того, как таджикистанский футболист лайкнул в соцсети публикацию одного из российских информагенств о победе сборной рф в товарищеском матче над сербами.

Exclusive: Khusrav agent said to me: "The rumors about Khusrav are completely false; there's nothing to comment on. Khusrav still has three years remaining on his contract with #Shakhtar".



More in the first comment ⤵️ pic.twitter.com/Sc9KFk8RPr