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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 15:58 | Обновлено 24 декабря 2024, 16:08
929
2

Разочарование. Шахтер разорвет контракт с легионером

Хусрав Тоиров покинет донецкий клуб

24 декабря 2024, 15:58 | Обновлено 24 декабря 2024, 16:08
929
2
Разочарование. Шахтер разорвет контракт с легионером
ФК Шахтер Донецк. Хусрав Тоиров

Таджицкий футболист донецкого «Шахтера» Хусрав Тоиров близок к тому, что бы покинуть украинский клуб, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клуб больше не рассчитывает на 20-летнего защитника и готов разорвать соглашение с Хусравом, которое действует до лета 2027 года.

В этом сезоне Хусрав Тоиров играл в аренде в «Атырау» из чемпионата Казахстана, провел 8 матчей и забил 1 гол. За все время в донецком клубе игрок провел всего 2 матча.

Ранее сообщалось о том, что у игрока «Шахтера» родился ребенок.

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Хусрав Тоиров Шахтер Донецк Атырау расторжение контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига свободный агент
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Saar
Зараз в Шахтарі : таджик=бразилець. Все дно.
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Burevestnik
все правильно - таджика позбутись і купити бразильця!!!
бразильці - понад усе, і терміново зміна громадянства, знають як...
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