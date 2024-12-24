Разочарование. Шахтер разорвет контракт с легионером
Хусрав Тоиров покинет донецкий клуб
Таджицкий футболист донецкого «Шахтера» Хусрав Тоиров близок к тому, что бы покинуть украинский клуб, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, клуб больше не рассчитывает на 20-летнего защитника и готов разорвать соглашение с Хусравом, которое действует до лета 2027 года.
В этом сезоне Хусрав Тоиров играл в аренде в «Атырау» из чемпионата Казахстана, провел 8 матчей и забил 1 гол. За все время в донецком клубе игрок провел всего 2 матча.
Ранее сообщалось о том, что у игрока «Шахтера» родился ребенок.
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