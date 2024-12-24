Разочарование. Шахтер разорвет контракт с легионером

Таджицкий футболист донецкого «Шахтера» Хусрав Тоиров близок к тому, что бы покинуть украинский клуб, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клуб больше не рассчитывает на 20-летнего защитника и готов разорвать соглашение с Хусравом, которое действует до лета 2027 года.

В этом сезоне Хусрав Тоиров играл в аренде в «Атырау» из чемпионата Казахстана, провел 8 матчей и забил 1 гол. За все время в донецком клубе игрок провел всего 2 матча.

Ранее сообщалось о том, что у игрока «Шахтера» родился ребенок.