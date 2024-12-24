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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 24 декабря 2024, 15:42
729
1

ФОТО. Пополнение в семье. Игрок Шахтера стал отцом

В Иракли Азарова родилась дочь

24 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 24 декабря 2024, 15:42
729
1
ФОТО. Пополнение в семье. Игрок Шахтера стал отцом
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

22-летний защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров начал новый этап в жизни – игрок впервые стал отцом.

Как сообщила пресс-служба клуба, жена футболиста Нини родила дочь, которую назвали Нила.

«23 декабря произошло счастливое событие в семье игрока «Шахтера» Иракли Азарова – жена Нины родила ему дочь. Девочку назвали Нила, ее рост – 48 см, вес – 2 900 г.

Поздравляем Нину и Иракли с этим радостным моментом в их жизни! Желаем крепкого здоровья и счастья малыша, мира, добра и процветания всей семье», – написал клуб.

Напомним, что Азаров выступает за донецкую команду с лета 2023 года. За этот период футболист 40 поединков, отличившихся пятью результативными передачами.

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Иракли Азаров Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига рождение ребенка
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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