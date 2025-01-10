Экс-игрок Нивы: «За выход в финал Кубка дали комбайн, ковер и велосипеды»

Бывший футболист винницкой «Нивы» Константин Сосенко вспомнил сезон 1995/96, когда команда дошла до финала Кубка Украины, где уступила киевскому «Динамо» (0:2):

«Честно говоря, тогда никакие обещанные финансовые бонусы не стимулировали. Но за выход в финал Кубка страны присваивали звание мастера спорта Украины. Этого многие из футболистов тогда стремились. Для меня это не было приоритетом. Я желал, чтобы команда демонстрировала как можно лучшую игру и результат в каждом кубковом матче.

После этой игры каждый футболист «Нивы» получил определенный презент от руководства клуба и спонсоров. Например, молодому игроку Андрею Головке подарили большой ковер, который ему едва удалось донести до клубного автобуса. Мне вручили кухонный комбайн, но без ножей.

Остальные футболисты получили велосипеды. Все это нам дарили от души. Впрочем, главными были, разумеется, не бонусы, а именно путевка в финал Кубка Украины. У «Нивы» тогда только формировался футбольный имидж, и победа в полуфинале помогла в создании клубного бренда», – вспомнил Сосенко.