Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Нивы: «За выход в финал Кубка дали комбайн, ковер и велосипеды»
Кубок Украины
10 января 2025, 11:03 |
650
0

Экс-игрок Нивы: «За выход в финал Кубка дали комбайн, ковер и велосипеды»

Константин Сосенко вспомнил сезон 1995/96 в составе винницкого клуба

10 января 2025, 11:03 |
650
0
Экс-игрок Нивы: «За выход в финал Кубка дали комбайн, ковер и велосипеды»
ФК Нива Винница

Бывший футболист винницкой «Нивы» Константин Сосенко вспомнил сезон 1995/96, когда команда дошла до финала Кубка Украины, где уступила киевскому «Динамо» (0:2):

«Честно говоря, тогда никакие обещанные финансовые бонусы не стимулировали. Но за выход в финал Кубка страны присваивали звание мастера спорта Украины. Этого многие из футболистов тогда стремились. Для меня это не было приоритетом. Я желал, чтобы команда демонстрировала как можно лучшую игру и результат в каждом кубковом матче.

После этой игры каждый футболист «Нивы» получил определенный презент от руководства клуба и спонсоров. Например, молодому игроку Андрею Головке подарили большой ковер, который ему едва удалось донести до клубного автобуса. Мне вручили кухонный комбайн, но без ножей.

Остальные футболисты получили велосипеды. Все это нам дарили от души. Впрочем, главными были, разумеется, не бонусы, а именно путевка в финал Кубка Украины. У «Нивы» тогда только формировался футбольный имидж, и победа в полуфинале помогла в создании клубного бренда», – вспомнил Сосенко.

По теме:
Игорь КОСТЮК: «Есть позиции, нуждающиеся в усилении. Переговоры ведутся»
Пихаленок рассказал о самом тяжелом моменте на сборах с Динамо
«Не забывает Винницу». Как Цыганков помогает родному городу?
Кубок Украины по футболу Нива Винница Динамо Киев Константин Сосенко
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Делаю все, чтобы война завершилась в этом году»
Война | 10 января 2025, 04:25 18
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Делаю все, чтобы война завершилась в этом году»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Делаю все, чтобы война завершилась в этом году»

Президент сохраняет надежду на справедливый мир

От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
Футбол | 09 января 2025, 12:14 12
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо

Вспоминаем бразильца, который не оправдал всех ожиданий ни в «Шахтере», ни в Австрии…

Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Футбол | 09.01.2025, 19:43
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Дьекереш определился с будущим. Известно, где продолжит карьеру швед
Футбол | 10.01.2025, 10:51
Дьекереш определился с будущим. Известно, где продолжит карьеру швед
Дьекереш определился с будущим. Известно, где продолжит карьеру швед
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Футбол | 09.01.2025, 17:59
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
08.01.2025, 11:03 15
Футбол
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем