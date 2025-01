ПСЖ активизирует усилия по трансферу лидера Наполи

«ПСЖ» собирается усилить состав в зимнее трансферное окно. Одна из приоритетных целей – вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Французский «ПСЖ» ведет переговоры с «Наполи» о трансфере Хвичи Кварацхелии, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. Парижский клуб готов включить в сделку своего защитника Милана Шкриньяра.

Хвича Кварацхелия в текущем сезоне сыграл за «Наполи» 19 матчей. Забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего грузинского футболиста в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» готовят суперобмен.

🚨🔴🔵 More on Paris Saint-Germain and Kvicha Kvaratskhelia story reported earlier.



PSG and Napoli are in direct contact… as PSG step up efforts to make it happen now, open to offering players (including Skriniar) plus cash in the deal.



ℹ️🇬🇪 It now depends on Napoli decision. pic.twitter.com/YaWRoWVT5M