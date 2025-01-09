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Франция
09 января 2025, 16:47 | Обновлено 09 января 2025, 16:57
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ПСЖ активизирует усилия по трансферу лидера Наполи

Хвича Кварацхелия может сменить клуб в ближайшее время

09 января 2025, 16:47 | Обновлено 09 января 2025, 16:57
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ПСЖ активизирует усилия по трансферу лидера Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«ПСЖ» собирается усилить состав в зимнее трансферное окно. Одна из приоритетных целей – вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Французский «ПСЖ» ведет переговоры с «Наполи» о трансфере Хвичи Кварацхелии, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. Парижский клуб готов включить в сделку своего защитника Милана Шкриньяра.

«ПСЖ» и «Наполи» находятся в прямом контакте. «ПСЖ» активизирует усилия, чтобы сделка произошла сейчас и готов предложить игроков (включая Шкриньяра) плюс деньги», – написал Романо в соцсети X.

Хвича Кварацхелия в текущем сезоне сыграл за «Наполи» 19 матчей. Забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего грузинского футболиста в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» готовят суперобмен.

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Хвича Кварацхелия ПСЖ Наполи трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Фабрицио Романо
Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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