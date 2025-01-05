Трансферная бомба. Манчестер Юнайтед и Наполи готовят суперобмен

«Манчестер Юнайтед» и «Наполи» могут совершить обмен известными вингерами, сообщает Team Talk.

По информации источника, в направлении Манчестера может поехать 23-летний вингер Хвича Кварацхелия. В Италию же поедет Маркус Рэшфорд. Трансфер является маловероятным, в январе абсолютно невозможным. Грузин отдает предпочтение продлению соглашения с итальянским клубом. Между клубами были переговоры, в которых изначально фигурировал только Маркус, но позже в них обсуждали и Кварацхелию.

Да и не факт, что в Манчестере будут заинтересованы в услугах Хвичи летом – клуб ищет срочное усиления на зиму.

Ранее сообщалось о том, что матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» все же будет сыгран.