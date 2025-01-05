Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная бомба. Манчестер Юнайтед и Наполи готовят суперобмен
Англия
05 января 2025, 15:53 | Обновлено 05 января 2025, 16:02
665
0

Трансферная бомба. Манчестер Юнайтед и Наполи готовят суперобмен

Маркус Рэшфорд и Хвича Кварацхелия могут обменяться клубами

05 января 2025, 15:53 | Обновлено 05 января 2025, 16:02
665
0
Трансферная бомба. Манчестер Юнайтед и Наполи готовят суперобмен
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Манчестер Юнайтед» и «Наполи» могут совершить обмен известными вингерами, сообщает Team Talk.

По информации источника, в направлении Манчестера может поехать 23-летний вингер Хвича Кварацхелия. В Италию же поедет Маркус Рэшфорд. Трансфер является маловероятным, в январе абсолютно невозможным. Грузин отдает предпочтение продлению соглашения с итальянским клубом. Между клубами были переговоры, в которых изначально фигурировал только Маркус, но позже в них обсуждали и Кварацхелию.

Да и не факт, что в Манчестере будут заинтересованы в услугах Хвичи летом – клуб ищет срочное усиления на зиму.

Ранее сообщалось о том, что матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» все же будет сыгран.

По теме:
Хочет на родину. Конкурент Зинченко отказал нескольким клубам АПЛ
Марскус Рэшфорд близок к переходу в Милан. Известны условия трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продала Шахаба Захеди в Японию
Маркус Рэшфорд Хвича Кварацхелия трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Манчестер Юнайтед Наполи
Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ
Футбол | 05 января 2025, 10:09 14
«Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ
«Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ

Михаил оказался в звездной компании

Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Бокс | 04 января 2025, 19:09 3
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа

Джей Опетая желает боя с украинцем

У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
Бокс | 04.01.2025, 18:50
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Бокс | 05.01.2025, 07:51
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Лунин или Куртуа? Анчелотти сообщил, кто станет в воротах в Кубке Испании
Футбол | 05.01.2025, 15:15
Лунин или Куртуа? Анчелотти сообщил, кто станет в воротах в Кубке Испании
Лунин или Куртуа? Анчелотти сообщил, кто станет в воротах в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
04.01.2025, 15:05 1
Футбол
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
04.01.2025, 00:01 16
Бокс
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
04.01.2025, 07:58 7
Бокс
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
03.01.2025, 23:59 5
Футбол
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
04.01.2025, 22:23 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
04.01.2025, 08:52 6
Хоккей
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
04.01.2025, 21:09 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем