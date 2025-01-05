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Англия
05 января 2025, 14:50 | Обновлено 05 января 2025, 15:07
1327
0

Футбол при любой погоде. Матч Ливерпуль – МЮ сыграют по плану

Относительно матча принимали решение на специальном заседании

05 января 2025, 14:50 | Обновлено 05 января 2025, 15:07
1327
0
Футбол при любой погоде. Матч Ливерпуль – МЮ сыграют по плану
www.instagram.com/liverpoolfc

Стало известно, что после совещания по безопасности проведения матча оба клуба сообщили, что поединок «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится по графику, несмотря на снегопад.

Игра начнется 5 января на стадионе «Энфилд» в 18:30 по киевскому времени.

«Сегодняшний матч против «Манчестер Юнайтед» состоится по графику. С нетерпением ждем встречи», - говорится в сообщении мерсисайдцев.

«В воскресенье непогода бушевала в Англии, из-за чего было объявлено предупреждение о снегопаде. Однако рады сообщить, что болельщикам будет безопасно на стадионе, поэтому игра состоится при любой погоде», - сообщили в „МЮ“.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед погода (дождь, снег, ветер, туман) перенос матчей
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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