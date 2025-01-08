Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе

«Ингулец» может не сыграть на своем стадионе в этом сезоне, сообщает телеграм канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб так и не получил разрешения на проведение матчей на своем стадионе около села Петрово из-за проблем около стадиона и укрытий. «Ингулец» должен был принять у себя дома «Полесье» в первом же своем матче Украинской Премьер-лиги после зимнего перерыва, но это вряд ли случится.

Президент клуба Александр Поворознюк очень хочет, что бы матчи проходили на стадионе «Ингульца».

Если проблемы не будут решены, то домашние матчи «Ингульца» будут проходить на стадионе «Звезда» в Кропивницком.

Ранее стало известно о том, где «Ингулец» проведет сборы.