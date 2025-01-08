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Англия
08 января 2025, 23:58 | Обновлено 09 января 2025, 01:00
573
0

Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа

Признание получил Алиссон

08 января 2025, 23:58 | Обновлено 09 января 2025, 01:00
573
0
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
Getty Images/Global Images Украина. Алисон и Тибо Куртуа

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на начало 2025 года.

Первую позицию рейтинга продолжает занимать вратарь «Ливерпуля» Алиссон. За ним разместился бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. На третью строчку рейтинга поднялся испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя.

Ян Облак из «Атлетико» теперь занимает четвертую позицию, а Эмилиано Мартинес опустился с третьей строчки на пятую.

В рейтинге от Give Me Sport, который состоит из 20 вратарей, места для украинских киперов не нашлось.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

20 лучших голкиперов в мире от GiveMeSport

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Давид Райя Эмилиано Мартинес Алиссон Тибо Куртуа Ян Облак лучший вратарь GiveMeSport рейтинг Мануэль Нойер Ян Зоммер Андре Онана Диогу Кошта
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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