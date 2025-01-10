9 января было сыграно три поединка 1/32 финала Кубка Англии.

«Шеффилд Юнайтед», играя дома, уступил команде «Кардифф Сити» с минимальным счетом – 0:1.

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Уже в первом тайме случился ключевой эпизод, изменивший ход игры. На 19-й минуте полузащитник гостей Ли Эшфорд реализовал собственную возможность и вывел «Кардифф Сити» вперед. Хозяева пытались выровнять положение, однако спастись так и не смогли. «Кардифф Сити» вышел в следующую стадию.

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января

«Шеффилд Юнайтед» – «Кардифф Сити» – 0:1

Гол: Эшфорд, 19

Видеообзор матча: