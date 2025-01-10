Шеффилд Юнайтед – Кардифф Сити – 0:1. Один удар решил судьбу. Видео гола
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9 января было сыграно три поединка 1/32 финала Кубка Англии.
«Шеффилд Юнайтед», играя дома, уступил команде «Кардифф Сити» с минимальным счетом – 0:1.
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Уже в первом тайме случился ключевой эпизод, изменивший ход игры. На 19-й минуте полузащитник гостей Ли Эшфорд реализовал собственную возможность и вывел «Кардифф Сити» вперед. Хозяева пытались выровнять положение, однако спастись так и не смогли. «Кардифф Сити» вышел в следующую стадию.
Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января
«Шеффилд Юнайтед» – «Кардифф Сити» – 0:1
Гол: Эшфорд, 19
Видеообзор матча:
События матча
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