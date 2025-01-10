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Кубок Англии
Шеффилд Юнайтед
09.01.2025 21:00 – FT 0 : 1
Кардифф Сити
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Кубок Америки
10 января 2025, 04:15 | Обновлено 10 января 2025, 04:22
15
0

Шеффилд Юнайтед – Кардифф Сити – 0:1. Один удар решил судьбу. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

10 января 2025, 04:15 | Обновлено 10 января 2025, 04:22
15
0
Шеффилд Юнайтед – Кардифф Сити – 0:1. Один удар решил судьбу. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

9 января было сыграно три поединка 1/32 финала Кубка Англии.

«Шеффилд Юнайтед», играя дома, уступил команде «Кардифф Сити» с минимальным счетом – 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже в первом тайме случился ключевой эпизод, изменивший ход игры. На 19-й минуте полузащитник гостей Ли Эшфорд реализовал собственную возможность и вывел «Кардифф Сити» вперед. Хозяева пытались выровнять положение, однако спастись так и не смогли. «Кардифф Сити» вышел в следующую стадию.

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января

«Шеффилд Юнайтед» – «Кардифф Сити» – 0:1

Гол: Эшфорд, 19

Видеообзор матча:

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Cian Ashford (Кардифф Сити).
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Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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