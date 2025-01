Остались мелочи. РБ Лейпциг договорился с Миланом об аренде вингера

Швейцарский вингер «Милана» Ноа Окафор находится в шаге от перехода в немецкий «РБ Лейпциг». Контракт игрока с представителем Серии А действителен до лета 2028 года.

По информации итальянского инсайдера Фабрцио Романо, оба клуба достигли договоренности по аренде футболиста с опцией выкупа контракта за сумму в районе 25 миллионов евро.

В ближайшее время Окафор отправится в Германию, где пройдет обязательное медицинское обследование.

В этом сезоне Ноа отыграл 16 матчей во всех турнирах. На счету швейцарца один забитый мяч и две результативные передачи.

