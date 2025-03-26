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  4. Проблем с адаптацией не будет. Ливерпуль быстро нашел замену для Трента
Англия
26 марта 2025, 18:33 |
271
0

Проблем с адаптацией не будет. Ливерпуль быстро нашел замену для Трента

В клубе доверяют перспективному Конору Брэдли

26 марта 2025, 18:33 |
271
0
Проблем с адаптацией не будет. Ливерпуль быстро нашел замену для Трента
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Брэдли

Основной правый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд договорился о переходе в мадридский «Реал». Футболист присоединится к испанскому клубу летом после окончания текущего контракта.

Руководство «мерсисайдцев» быстро определилось с футболистом, который будет играть на позиции правого защитника. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что будет сделана ставка на перспективного Конора Брэдли.

«Что касается правого защитника, то я знаю, что в клубе очень довольны развитием Брэдли. Они считают, что Конор может стать частью будущего состава «Ливерпуля». Игрок обладает огромным талантом.

Это большая ответственность – быть стартовым правым защитником в «Ливерпуле», но руководство чувствует, что у этого парня есть все, чтобы стать важным игроком для Арне Слота. Я был на «Энфилде», на игре «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид. Был подкат от Конора Брэдли, и реакция толпы на «Энфилде» показала, как любят этого футболиста.

«Ливерпуль» как клуб, а также фан-база, готовы доверять этому парню. Конор Брэдли внутри команды считается следующим большим игроком на позиции правого защитника и они полностью доверяют ему в будущем», – рассказал Романо.

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Николай Титюк Источник: The Boot Room
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