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Украина. Первая лига
26 марта 2025, 18:15 |
513
0

Стали известны имена новых руководителей Мариуполя

Плечо азовцам подставили известные во Львовской области бизнесмены

26 марта 2025, 18:15 |
513
0
Стали известны имена новых руководителей Мариуполя
Instagram. ФК Феникс

Перволиговый «Мариуполь», которого спас от банкротства любительский ФК «Феникс» из Львовщины, узаконил свои отношения с 19 футболистами.

Последними подписали контракты с «горожанами» Сергей Петько из «Ингульца», Сергей Машталир из «Виктории», Руслан Непейпиев из «Руха», Вадим Червак из «Металлиста 1925», Максим Гуменюк из «Карпат», Дмитрий Панченко из «Локомотива».

Свои домашние поединки Мариуполь будет проводить во Львове на стадионе университета физической культуры. Что касается нового руководства ФСК «Мариуполь», то почетным президентом стал Владимир Феник, президентом – Василий Денека, вице-президентами – Иван Лущ и Степан Филипп. Все они – известные на Львовщине бизнесмены, являются пылкими поклонниками футбола. Это именно их заслуга, что «Мариуполь» не исчез с футбольной карты Украины.

Сейчас «Мариуполь» с 18 очками занимает десятое место в группе «Выбывание» Первой лиги.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Мариуполя» Максим Фещук определился с помощниками.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ФСК Мариуполь Феникс Подмонастырь Максим Фещук Вадим Червак Руслан Непейпиев Сергей Машталир Сергей Петько трансферы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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