30.03.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига30 марта 2025, 13:23 | Обновлено 30 марта 2025, 13:26
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Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 18:00 матч 22-го тура чемпионата Украины
30 марта 2025, 13:23 | Обновлено 30 марта 2025, 13:26
19
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30 марта в 18:00 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» будет принимать «Колос» из Ковалевки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Судить матч будет арбитр Александр Каленов из Львовской области.
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Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Заря – КолосСмотреть трансляцию
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