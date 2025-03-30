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Премьер-лига
Заря
30.03.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 13:23 | Обновлено 30 марта 2025, 13:26
19
0

Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта в 18:00 матч 22-го тура чемпионата Украины

30 марта 2025, 13:23 | Обновлено 30 марта 2025, 13:26
19
0
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

30 марта в 18:00 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» будет принимать «Колос» из Ковалевки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Судить матч будет арбитр Александр Каленов из Львовской области.

Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Заря – Колос
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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