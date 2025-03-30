ВИДЕО. Оголенная девушка звезды Шахтера засветила свою красоту

Алисия Калини, девушка бразильского футболиста Кевина из «Шахтёра», привлекает внимание чувственными фотосессиями и танцами.

Она набирает популярность и зарабатывает на рекламе и просмотрах.

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Недавно Алисия устроила горячее шоу в душе, позируя в купальнике, который подчеркивал её формы.

Кевин уже давно встречается с этой бразильской моделью, которая имеет около 400 тысяч подписчиков в Instagram.