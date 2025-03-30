Другие новости30 марта 2025, 05:40 |
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ВИДЕО. Оголенная девушка звезды Шахтера засветила свою красоту
Девушка Кевина снова задала жару
30 марта 2025, 05:40 |
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Алисия Калини, девушка бразильского футболиста Кевина из «Шахтёра», привлекает внимание чувственными фотосессиями и танцами.
Она набирает популярность и зарабатывает на рекламе и просмотрах.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно Алисия устроила горячее шоу в душе, позируя в купальнике, который подчеркивал её формы.
Кевин уже давно встречается с этой бразильской моделью, которая имеет около 400 тысяч подписчиков в Instagram.
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