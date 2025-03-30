Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Оголенная девушка звезды Шахтера засветила свою красоту
Другие новости
30 марта 2025, 05:40 |
857
0

ВИДЕО. Оголенная девушка звезды Шахтера засветила свою красоту

Девушка Кевина снова задала жару

30 марта 2025, 05:40 |
857
0
ВИДЕО. Оголенная девушка звезды Шахтера засветила свою красоту
Instagram. Алисия Калини

Алисия Калини, девушка бразильского футболиста Кевина из «Шахтёра», привлекает внимание чувственными фотосессиями и танцами.

Она набирает популярность и зарабатывает на рекламе и просмотрах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно Алисия устроила горячее шоу в душе, позируя в купальнике, который подчеркивал её формы.

Кевин уже давно встречается с этой бразильской моделью, которая имеет около 400 тысяч подписчиков в Instagram.

По теме:
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Надо было подстраховать друг друга»
Капитан Руха объяснил, почему команда не сменит свой стиль на игру за кубок
ФОТО. Красавица! Ведущая Шахтёр-TV зажгла в коротких шортах
видео видео-реклама Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 30 марта 2025, 07:00 0
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на суперматч
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на суперматч

Поединок 29-го тура Ла Лиги состоится 30 марта и начнется в 17:15 по Киеву

Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29 марта 2025, 09:47 13
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца

«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
Бокс | 29.03.2025, 08:44
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Футбол | 29.03.2025, 20:22
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии
Футбол | 29.03.2025, 22:26
Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии
Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
29.03.2025, 23:27 2
Бокс
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 4
Бокс
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 2
Футбол
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
29.03.2025, 19:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем