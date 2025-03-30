Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола в некоторых разговорах называл 23-летнего футболиста «Новым Иньестой». Английский клуб готов предложить 100 миллионов евро за Педри, но эта сумма может вырасти и до 200 миллионов.

В Каталонии не намерены прощаться с игроком, потому прописали в его контракте клаусулу в размер 1 миллиарад евро. В тоже время, сумма в 200 миллионов евро может заставить испанский гранд, находящийся не в лучшем финансовом положении, о трансфере игрока.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Барсы» поставил условие руководству.