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  4. Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Испания
30 марта 2025, 12:26 |
1592
4

Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду

Педри привлекает внимание английского гранда

30 марта 2025, 12:26 |
1592
4
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола в некоторых разговорах называл 23-летнего футболиста «Новым Иньестой». Английский клуб готов предложить 100 миллионов евро за Педри, но эта сумма может вырасти и до 200 миллионов.

В Каталонии не намерены прощаться с игроком, потому прописали в его контракте клаусулу в размер 1 миллиарад евро. В тоже время, сумма в 200 миллионов евро может заставить испанский гранд, находящийся не в лучшем финансовом положении, о трансфере игрока.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Барсы» поставил условие руководству.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Boodya
1 млрд, 200 млн. Звідки ці суми? Перетворили футбол в бульбашку
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Serhii P.
200 млн за Педрі? Ви серйозно? ))
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