Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати привлекает внимание клубов Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.

По информации источника, 22-летний футболист получал несколько многомиллионных предложений от клубов с Ближнего Востока, но не принимал их. Ансу сообщил руководству «сине-гранатовых» что если и уйдет из клуба, то только в другой европейский коллектив. Его главная цель – играть в лиге чемпионов.

«Барселона», которая не рассчитывает на игрока, готова способствовать его трансферу. Фати интересуются «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» установила трансферную стоимость Араухо.