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Испания
30 марта 2025, 12:10 |
1425
0

Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству

Ансу Фати хочет играть в Европе

30 марта 2025, 12:10 |
1425
0
Многомиллионные предложения. Нападающий Барсы поставил условие руководству
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати привлекает внимание клубов Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.

По информации источника, 22-летний футболист получал несколько многомиллионных предложений от клубов с Ближнего Востока, но не принимал их. Ансу сообщил руководству «сине-гранатовых» что если и уйдет из клуба, то только в другой европейский коллектив. Его главная цель – играть в лиге чемпионов.

«Барселона», которая не рассчитывает на игрока, готова способствовать его трансферу. Фати интересуются «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» установила трансферную стоимость Араухо.

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Ансу Фати Барселона чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Тоттенхэм Вест Хэм
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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