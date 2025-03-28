Барселона установила трансферную стоимость Араухо
Каталонский гранд готов отпустить уругвайца за 60 миллионов евро
Каталонская «Барселона» установила трансферную стоимость уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд готов отпустить 25-летнего игрока за 60 миллионов евро. Рональд не является неприкасаемым в команде.
Наиболее заинтересованным в его трансфере является «Манчестер Юнайтед». Английский клуб планирует начать переговоры летом.
В текущем сезоне Рональд Араухо провел 12 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на звезду «Барселоны».
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