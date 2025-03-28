Барселона установила трансферную стоимость Араухо

Каталонская «Барселона» установила трансферную стоимость уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готов отпустить 25-летнего игрока за 60 миллионов евро. Рональд не является неприкасаемым в команде.

Наиболее заинтересованным в его трансфере является «Манчестер Юнайтед». Английский клуб планирует начать переговоры летом.

В текущем сезоне Рональд Араухо провел 12 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на звезду «Барселоны».