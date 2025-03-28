Переговоры идут. Гранд нацелился на звезд Барселоны

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, парижский клуб намерен убедить 27-летнего игрока, контракт которого с испанским грандом истекает летом 2026 года, отклонять предложения о продлении соглашения.

В тоже время «Барселона» начала переговоры по продлению контракта с Френки и не планирует отпускать его дешевле, чем за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира.