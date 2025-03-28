Переговоры идут. Гранд нацелился на звезд Барселоны
Френки де Йонг привлекает внимание «ПСЖ»
Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.
По информации источника, парижский клуб намерен убедить 27-летнего игрока, контракт которого с испанским грандом истекает летом 2026 года, отклонять предложения о продлении соглашения.
В тоже время «Барселона» начала переговоры по продлению контракта с Френки и не планирует отпускать его дешевле, чем за 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира.
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