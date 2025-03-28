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  4. Переговоры идут. Гранд нацелился на звезд Барселоны
Испания
28 марта 2025, 00:35 |
124
0

Переговоры идут. Гранд нацелился на звезд Барселоны

Френки де Йонг привлекает внимание «ПСЖ»

28 марта 2025, 00:35 |
124
0
Переговоры идут. Гранд нацелился на звезд Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, парижский клуб намерен убедить 27-летнего игрока, контракт которого с испанским грандом истекает летом 2026 года, отклонять предложения о продлении соглашения.

В тоже время «Барселона» начала переговоры по продлению контракта с Френки и не планирует отпускать его дешевле, чем за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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