Барселона готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист рассматривается как серьезное усиление обороны. Его контракт с английским грандом истекает летом 2025 года, потому в испанский клуб он придет в качестве свободного агента. Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик одобрил подписание Вирджила.

«Барселона» готова предложить ван Дейк контракт на два года.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю, Бальде и Кубарси.