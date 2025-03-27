Барселона готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира
Вирджил ван Дейк привлекает внимание испанского гранда
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.
По информации источника, 33-летний футболист рассматривается как серьезное усиление обороны. Его контракт с английским грандом истекает летом 2025 года, потому в испанский клуб он придет в качестве свободного агента. Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик одобрил подписание Вирджила.
«Барселона» готова предложить ван Дейк контракт на два года.
Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю, Бальде и Кубарси.
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