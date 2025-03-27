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Испания
27 марта 2025, 23:29 |
360
0

Барселона готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира

Вирджил ван Дейк привлекает внимание испанского гранда

27 марта 2025, 23:29 |
360
0
Барселона готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист рассматривается как серьезное усиление обороны. Его контракт с английским грандом истекает летом 2025 года, потому в испанский клуб он придет в качестве свободного агента. Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик одобрил подписание Вирджила.

«Барселона» готова предложить ван Дейк контракт на два года.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю, Бальде и Кубарси.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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