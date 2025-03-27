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Испания
27 марта 2025, 21:24 |
758
0

Войти в историю. Рафинья обратился к Ямалю, Бальде и Кубарси

Бразильский вингер нацелен на требл

27 марта 2025, 21:24 |
758
0
Войти в историю. Рафинья обратился к Ямалю, Бальде и Кубарси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья обратился к нескольким игрокам после того как вернулся из сборной Бразилии, сообщает El Nacional.

По информации источника, 28-летний футболист обратился к Ямалю, Кубарси и Бальде, заявив, что команда должна идти за треблом для того, чтобы войти в историю.

Раздевалка восприняла заявление позитивно, футболисты намерены бороться за все трофеи на протяжении предстоящих двух месяцев.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Барсы» сообщил Лапорте, где хочет играть

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Рафинья Диас Ламин Ямаль Пау Кубарси Алекс Бальде Барселона
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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