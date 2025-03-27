Войти в историю. Рафинья обратился к Ямалю, Бальде и Кубарси

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья обратился к нескольким игрокам после того как вернулся из сборной Бразилии, сообщает El Nacional.

По информации источника, 28-летний футболист обратился к Ямалю, Кубарси и Бальде, заявив, что команда должна идти за треблом для того, чтобы войти в историю.

Раздевалка восприняла заявление позитивно, футболисты намерены бороться за все трофеи на протяжении предстоящих двух месяцев.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Барсы» сообщил Лапорте, где хочет играть