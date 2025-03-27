За ним следит ПСЖ. Полузащитник Барсы сообщил Лапорте, где хочет играть

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Гави привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, 20-летний футболист рассматривается французским грандом как серьезное усиление центра поля. В Париже готовы сделать предложение по трансферу, чтобы Гави присоединился к команде уже летом, но при этом испанец сообщил президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте о желании остаться в составе испанского гранда.

В «Барселоне» также не хотят прощаться с игроком.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова сделать все необходимое ради суперзвезды.