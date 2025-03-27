Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. За ним следит ПСЖ. Полузащитник Барсы сообщил Лапорте, где хочет играть
Испания
27 марта 2025, 21:04 | Обновлено 27 марта 2025, 21:14
777
0

За ним следит ПСЖ. Полузащитник Барсы сообщил Лапорте, где хочет играть

Гави хочет выступать за «Барселону»

27 марта 2025, 21:04 | Обновлено 27 марта 2025, 21:14
777
0
За ним следит ПСЖ. Полузащитник Барсы сообщил Лапорте, где хочет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Гави привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, 20-летний футболист рассматривается французским грандом как серьезное усиление центра поля. В Париже готовы сделать предложение по трансферу, чтобы Гави присоединился к команде уже летом, но при этом испанец сообщил президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте о желании остаться в составе испанского гранда.

В «Барселоне» также не хотят прощаться с игроком.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова сделать все необходимое ради суперзвезды.

По теме:
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Левандовски вне старта. Назван основной состав Барселоны на игру с Осасуной
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Барселона ПСЖ Гави Жоан Лапорта трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?
Футбол | 27 марта 2025, 09:33 4
Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?
Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?

По информации источника, «бело-синие» были заинтересованы в подписании Алексея Белика

Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 27 марта 2025, 21:21 0
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 марта в 22:00 по Киеву

КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
Бокс | 26.03.2025, 23:38
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
Шахтер готовит трансфер Луиса Гильерме. Реакция болельщиков
Футбол | 27.03.2025, 15:06
Шахтер готовит трансфер Луиса Гильерме. Реакция болельщиков
Шахтер готовит трансфер Луиса Гильерме. Реакция болельщиков
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Футбол | 27.03.2025, 07:25
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
26.03.2025, 16:41 4
Футбол
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
26.03.2025, 18:07 12
Футбол
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
26.03.2025, 03:25 2
Бокс
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
25.03.2025, 16:13
Футбол
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2025, 06:20
Теннис
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем