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Англия
27 марта 2025, 19:46 | Обновлено 27 марта 2025, 19:47
1032
0

Барселона готова сделать все необходимое ради суперзвезды. Серьезная сумма

Александер Исак привлекает внимание каталонской гранда

27 марта 2025, 19:46 | Обновлено 27 марта 2025, 19:47
1032
0
Барселона готова сделать все необходимое ради суперзвезды. Серьезная сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский страйкер «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта хочет видеть страйкера в команде и поручил Деку сделать все необходимое для его подписания. В это трансферное окно Исак обойдется «сине-гранатовым» не дешевле чем в 120 миллионов евро.

Трансфер этим летом практически невозможен, в клубе рассчитывают на переход летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль и Жюль Кунде одобрили подписание игрока.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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