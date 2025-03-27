Барселона готова сделать все необходимое ради суперзвезды. Серьезная сумма
Александер Исак привлекает внимание каталонской гранда
Шведский страйкер «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.
По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта хочет видеть страйкера в команде и поручил Деку сделать все необходимое для его подписания. В это трансферное окно Исак обойдется «сине-гранатовым» не дешевле чем в 120 миллионов евро.
Трансфер этим летом практически невозможен, в клубе рассчитывают на переход летом 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль и Жюль Кунде одобрили подписание игрока.
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