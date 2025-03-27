Первоочередная цель. Ямаль и Кунде одобрили подписание игрока

Румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, 26-летний футболист рассматривается каталонским грандом как надежное усиление позиции правого защитника, а Ламин Ямаль и Жюль Кунде одобрили подписание румына.

Ханс-Дитер Флик и Деку также считают необходимым подписание Рациу, который стал первоочередной целью «сине-гранатовых» на предстоящее трансферное окно.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Барселоны» сказал Флику о том, что он хочет уйти.