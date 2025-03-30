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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 13:05 | Обновлено 30 марта 2025, 13:27
187
0

Матч Ворскла – Кривбасс отложен из-за воздушной тревоги

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени

30 марта 2025, 13:05 | Обновлено 30 марта 2025, 13:27
187
0
Матч Ворскла – Кривбасс отложен из-за воздушной тревоги
ФК Кривбасс

В воскресенье, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за воздушной тревоги в Полтавской области матч был отложен.

Перед началом матча «Кривбасс» с 32 баллами расположился на 5-м месте, а «Ворскла» с 21 очком – на 12-м.

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Даниил Кирияка Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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