Украина. Премьер лига30 марта 2025, 13:05 | Обновлено 30 марта 2025, 13:27
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Матч Ворскла – Кривбасс отложен из-за воздушной тревоги
Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени
30 марта 2025, 13:05 | Обновлено 30 марта 2025, 13:27
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В воскресенье, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Из-за воздушной тревоги в Полтавской области матч был отложен.
Перед началом матча «Кривбасс» с 32 баллами расположился на 5-м месте, а «Ворскла» с 21 очком – на 12-м.
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