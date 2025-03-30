Защитник Руха уверен, что в Кубке Динамо можно победить
Андрей Китела также прокомментировал поражение в чемпионате
Защитник «Руха» Андрей Китела прокомментировал поражение в матче 22-го тура УПЛ против «Динамо» (0:2).
«Перед игрой тренеры отмечали, что мы должны сохранять концентрацию и доигрывать каждый эпизод до конца. К сожалению, этого не произошло в определенные моменты игры. Также свою роль сыграл и класс «Динамо» - это лидер чемпионата.
Нам следует проанализировать свои ошибки и постараться не допускать их в следующих матчах. Впереди у нас поединок с «Динамо» в Кубке Украины. В каждой игре «Рух» нацелен на победу и этот поединок не будет исключением.
Приятно играть при такой поддержке трибун. В общем сейчас в стране трудное время и радует, когда зрители приходят на стадион и создают там атмосферу, которая мотивирует играть еще лучше. Каждый из нас благодарен за эту поддержку и хочется, чтобы много болельщиков пришло и на матч в Кубке Украины».
Ранее Виталий Пономарев прокомментировал поражение «Руха» от «Динамо».
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