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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 04:21 | Обновлено 30 марта 2025, 04:33
69
1

Защитник Руха уверен, что в Кубке Динамо можно победить

Андрей Китела также прокомментировал поражение в чемпионате

30 марта 2025, 04:21 | Обновлено 30 марта 2025, 04:33
69
1
Защитник Руха уверен, что в Кубке Динамо можно победить
ФК Рух. Андрей Китела

Защитник «Руха» Андрей Китела прокомментировал поражение в матче 22-го тура УПЛ против «Динамо» (0:2).

«Перед игрой тренеры отмечали, что мы должны сохранять концентрацию и доигрывать каждый эпизод до конца. К сожалению, этого не произошло в определенные моменты игры. Также свою роль сыграл и класс «Динамо» - это лидер чемпионата.

Нам следует проанализировать свои ошибки и постараться не допускать их в следующих матчах. Впереди у нас поединок с «Динамо» в Кубке Украины. В каждой игре «Рух» нацелен на победу и этот поединок не будет исключением.

Приятно играть при такой поддержке трибун. В общем сейчас в стране трудное время и радует, когда зрители приходят на стадион и создают там атмосферу, которая мотивирует играть еще лучше. Каждый из нас благодарен за эту поддержку и хочется, чтобы много болельщиков пришло и на матч в Кубке Украины».

Ранее Виталий Пономарев прокомментировал поражение «Руха» от «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Андрей Китела
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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apepa
Лучше бы вы в матче УПЛ победили. 
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