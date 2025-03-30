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Премьер-лига
Ворскла
30.03.2025 13:00 – FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 14:10 | Обновлено 30 марта 2025, 15:12
649
0

Ворскла – Кривбасс – 0:1. Решающий гол Твердохлеба. Видео голов и обзор

Матч 22-го тура УПЛ стартовал в 13:13 по киевскому времени

30 марта 2025, 14:10 | Обновлено 30 марта 2025, 15:12
649
0
Ворскла – Кривбасс – 0:1. Решающий гол Твердохлеба. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

В воскресенье, 30 марта, проходил матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.

Гости добыли победу со счетом 1:0.

Украинская Премьер-Лига. 22-й тур

Ворскла – Кривбасс – 0:1

Гол: Твердохлеб, 40

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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