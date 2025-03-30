Украина. Премьер лига30 марта 2025, 14:10 | Обновлено 30 марта 2025, 15:12
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Ворскла – Кривбасс – 0:1. Решающий гол Твердохлеба. Видео голов и обзор
Матч 22-го тура УПЛ стартовал в 13:13 по киевскому времени
30 марта 2025, 14:10 | Обновлено 30 марта 2025, 15:12
649
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В воскресенье, 30 марта, проходил матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.
Гости добыли победу со счетом 1:0.
Украинская Премьер-Лига. 22-й тур
Ворскла – Кривбасс – 0:1
Гол: Твердохлеб, 40
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
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