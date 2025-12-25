Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Гайдучик – лучший бомбардир Полесья в 2025 году
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 02:14 | Обновлено 25 декабря 2025, 02:24
Топ-5: Гайдучик, Батиста, Андриевский, Гуцуляк, Назаренко

ФК Полесье

25-летний форвард Николай Гайдучик – лучший бомбардир житомирского «Полесья» в 2025 году.

Придя в команду летом, за полсезона Николай забил 8 мячей в 23 матчах.

Топ-5 лучших бомбардиров Полесья в 2025 году

  • 1. Николай Гайдучик – 8 мячей
  • 2. Факундо Батиста – 7 мячей
  • 3–4. Александр Андриевский – 5 мячей
  • 3–4. Алексей Гуцуляк – 5 мячей
  • 5. Александр Назаренко – 4 мяча

Статистика форвардов Полесья в сезоне 2025/26

Инфографика

Николай Степанов Источник: ФК Полесье
