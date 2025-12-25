Украина. Премьер лига25 декабря 2025, 02:14 | Обновлено 25 декабря 2025, 02:24
ФОТО. Гайдучик – лучший бомбардир Полесья в 2025 году
Топ-5: Гайдучик, Батиста, Андриевский, Гуцуляк, Назаренко
25 декабря 2025, 02:14 | Обновлено 25 декабря 2025, 02:24
25-летний форвард Николай Гайдучик – лучший бомбардир житомирского «Полесья» в 2025 году.
Придя в команду летом, за полсезона Николай забил 8 мячей в 23 матчах.
Топ-5 лучших бомбардиров Полесья в 2025 году
- 1. Николай Гайдучик – 8 мячей
- 2. Факундо Батиста – 7 мячей
- 3–4. Александр Андриевский – 5 мячей
- 3–4. Алексей Гуцуляк – 5 мячей
- 5. Александр Назаренко – 4 мяча
Статистика форвардов Полесья в сезоне 2025/26
Статистика форвардов Полесья в сезоне 2025/26
Инфографика
