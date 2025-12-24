Украина. Премьер лига24 декабря 2025, 06:31 | Обновлено 24 декабря 2025, 06:50
Назван лучший игрок житомирского Полесья в декабре 2025 года
Алексей Гуцуляк стал лучшим по версии болельщиков клуба
24 декабря 2025, 06:31
В житомирском клубе лучшего игрока Полесья в декабре 2025 года.
26-летний хавбек Алексей Гуцуляк стал лучшим игроком «Полесья» по версии болельщиков.
Результаты голосования: MVP Полесья в декабре 2025 года:
- 1. Алексей Гуцуляк – 70,7%
- 2. Максим Брагару – 10,7%
- 3. Богдан Михайличенко – 7,8%
ФОТО. Волк Луны. Алексей Гуцуляк – лучший игрок Полесья в декабре 2025
