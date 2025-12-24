Назван лучший игрок житомирского Полесья в декабре 2025 года

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 06:31 | Обновлено 24 декабря 2025, 06:50
Алексей Гуцуляк стал лучшим по версии болельщиков клуба

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

В житомирском клубе лучшего игрока Полесья в декабре 2025 года.

26-летний хавбек Алексей Гуцуляк стал лучшим игроком «Полесья» по версии болельщиков.

Результаты голосования: MVP Полесья в декабре 2025 года:

  • 1. Алексей Гуцуляк – 70,7%
  • 2. Максим Брагару – 10,7%
  • 3. Богдан Михайличенко – 7,8%

ФОТО. Волк Луны. Алексей Гуцуляк – лучший игрок Полесья в декабре 2025

Алексей Гуцуляк Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Брагару Богдан Михайличенко лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
