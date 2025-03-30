Свитолина, Ястремская, Костюк. Статистика:кто из украинок удивит на грунте?

В конце марта все главные теннисные соревнования перемещаются с харда на грунт. Ниже приведены прошлогодние результаты, важные победы и все достижения ведущих украинских теннисисток на грунтовых покрытиях.

Элина Свитолина (WTA 22)

2024 год: 9 побед, 6 поражений

Важная победа (2024): ОИ, Париж (Франция), 1/16 финала, Элина Свитолина (WTA 22) – Джессика Пегула (WTA 4) – 4:6, 6:1, 6:3

Титулы: WTA Страсбург – 2020, 2023; WTA Рим – 2017, 2018; WTA Стамбул – 2017, WTA Марракеш – 2015.

Марта Костюк (WTA 29)

2024 год: 8 побед, 5 поражений

Важная победа (2024): WTA Штутгарт, четвертьфинал, Марта Костюк (WTA 29) – Коко Гауфф (WTA 3) – 4:6, 6:1, 6:3

Титулы: WTA – нет; ITF – 1 титул.

Даяна Ястремская (WTA 42)

2024 год: 5 побед, 5 поражений

Важная победа (2024): Открытый чемпионат Франции, 1/32 финала, Даяна Ястремская (WTA 42) – Яфань Ван (WTA 103) – 6:2, 6:0

Титулы: WTA Страсбург – 2019; ITF – 2 титула.

Ангелина Калинина (WTA 55)

2024 год: 10 побед, 7 поражений

Важная победа (2024): WTA Руан, четвертьфинал, Ангелина Калинина (WTA 55) – Мирра Андреева (WTA 6) – 6:4, 7:5

Титулы: WTA – нет; ITF – 4 титула.

Первые большие турниры на грунте пройдут с 31 марта по 6 апреля в США (WTA 500, Чарльстон) и Колумбии (WTA 250, Богота).