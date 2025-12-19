Украина U-15 – Ирландия U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) продолжает выступление на Турнир развития УЕФА.

19 декабря в 13:00 в матче 2-го тура встречаются Украина U-15 и Ирландии U-15.

Соревнования проходят 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда 17 декабря обыграла Грецию (3:1), а Ирландия уступила Португалии (0:5).

Заключительный матч турнира Украина проведет против Португалии (22 декабря в 13:00).

Главный тренер команды Владимир Самборский рассчитывает на 22 футболиста.

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Александр Варивода (Шахтер Донецк), Карим Бахриев (Динамо Киев), Александер Симосков (Барселона, Испания).

Защитники: Александр Чмелев, Артур Малюта, Александр Ивасишин (все – Рух Львов), Дмитрий Цебеняк (Бавария Мюнхен, Германия), Велизар Артюхович, Даниил Лапунов (оба – Шахтер Донецк), Александр Дзвоник (Левый Берег Киев), Артур Бабенко (Боруссия Менхенгладбах, Германия).

Полузащитники: Шаин Кочура (Рух Львов), Иван Нагаец (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Мирослав Васьковский (Ливерпуль, Англия), Никита Бонюк, Арсений Семенченко (оба – Шахтер Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог).

Нападающие: Александр Вологдин (Эспаньол, Испания), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Андрей Чолак (Рух Львов), Артем Заморский (Левый Берег Киев).

Расписание матчей на Турнире развития УЕФА

17.12. 13:00. Греция – Украина – 1:3

17.12. 18:00. Португалия – Ирландия – 5:0

– Ирландия – 5:0 19.12. 13:00. Украина – Ирландия

19.12. 18:00. Португалия – Греция

22.12. 13:00. Ирландия – Греция

22.12. 13:00. Португалия – Украина

