Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-15 – Ирландия U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
19 декабря 2025, 13:00 | Обновлено 19 декабря 2025, 13:34
255
0

Украина U-15 – Ирландия U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 декабря в 13:00 трансляцию матча 2-го тура Турнира развития УЕФА

19 декабря 2025, 13:00 | Обновлено 19 декабря 2025, 13:34
255
0
Украина U-15 – Ирландия U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) продолжает выступление на Турнир развития УЕФА.

19 декабря в 13:00 в матче 2-го тура встречаются Украина U-15 и Ирландии U-15.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования проходят 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда 17 декабря обыграла Грецию (3:1), а Ирландия уступила Португалии (0:5).

Заключительный матч турнира Украина проведет против Португалии (22 декабря в 13:00).

Главный тренер команды Владимир Самборский рассчитывает на 22 футболиста.

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Александр Варивода (Шахтер Донецк), Карим Бахриев (Динамо Киев), Александер Симосков (Барселона, Испания).

Защитники: Александр Чмелев, Артур Малюта, Александр Ивасишин (все – Рух Львов), Дмитрий Цебеняк (Бавария Мюнхен, Германия), Велизар Артюхович, Даниил Лапунов (оба – Шахтер Донецк), Александр Дзвоник (Левый Берег Киев), Артур Бабенко (Боруссия Менхенгладбах, Германия).

Полузащитники: Шаин Кочура (Рух Львов), Иван Нагаец (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Мирослав Васьковский (Ливерпуль, Англия), Никита Бонюк, Арсений Семенченко (оба – Шахтер Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог).

Нападающие: Александр Вологдин (Эспаньол, Испания), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Андрей Чолак (Рух Львов), Артем Заморский (Левый Берег Киев).

Расписание матчей на Турнире развития УЕФА

  • 17.12. 13:00. Греция – Украина – 1:3
  • 17.12. 18:00. Португалия – Ирландия – 5:0
  • 19.12. 13:00. Украина – Ирландия
  • 19.12. 18:00. Португалия – Греция
  • 22.12. 13:00. Ирландия – Греция
  • 22.12. 13:00. Португалия – Украина

Украина U-15 – Ирландия U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

По теме:
Назван стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15
Греция U-15 – Украина U-15 – 1:3. Турнир развития УЕФА. Видео голов и обзор
Турнир развития УЕФА. Сборная Украины U-15 начала с победы над Грецией
Владимир Самборский турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-15 смотреть онлайн Украина - Ирландия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Футбол | 19 декабря 2025, 09:19 5
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины

Андрей Лунин может продолжить карьеру в Милане

Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Футбол | 18 декабря 2025, 16:31 1
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка

Парижский клуб победил бразильский «Фламенго» в серии пенальти

Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
Футбол | 19.12.2025, 10:34
Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Футбол | 19.12.2025, 13:23
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19.12.2025, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем