Украина U-15 – Ирландия U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 декабря в 13:00 трансляцию матча 2-го тура Турнира развития УЕФА
Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) продолжает выступление на Турнир развития УЕФА.
19 декабря в 13:00 в матче 2-го тура встречаются Украина U-15 и Ирландии U-15.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Соревнования проходят 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда 17 декабря обыграла Грецию (3:1), а Ирландия уступила Португалии (0:5).
Заключительный матч турнира Украина проведет против Португалии (22 декабря в 13:00).
Главный тренер команды Владимир Самборский рассчитывает на 22 футболиста.
Состав юношеской сборной Украины U-15
Вратари: Александр Варивода (Шахтер Донецк), Карим Бахриев (Динамо Киев), Александер Симосков (Барселона, Испания).
Защитники: Александр Чмелев, Артур Малюта, Александр Ивасишин (все – Рух Львов), Дмитрий Цебеняк (Бавария Мюнхен, Германия), Велизар Артюхович, Даниил Лапунов (оба – Шахтер Донецк), Александр Дзвоник (Левый Берег Киев), Артур Бабенко (Боруссия Менхенгладбах, Германия).
Полузащитники: Шаин Кочура (Рух Львов), Иван Нагаец (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Мирослав Васьковский (Ливерпуль, Англия), Никита Бонюк, Арсений Семенченко (оба – Шахтер Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог).
Нападающие: Александр Вологдин (Эспаньол, Испания), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Андрей Чолак (Рух Львов), Артем Заморский (Левый Берег Киев).
Расписание матчей на Турнире развития УЕФА
- 17.12. 13:00. Греция – Украина – 1:3
- 17.12. 18:00. Португалия – Ирландия – 5:0
- 19.12. 13:00. Украина – Ирландия
- 19.12. 18:00. Португалия – Греция
- 22.12. 13:00. Ирландия – Греция
- 22.12. 13:00. Португалия – Украина
Украина U-15 – Ирландия U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин может продолжить карьеру в Милане
Парижский клуб победил бразильский «Фламенго» в серии пенальти