Греция U-15 – Украина U-15 – 1:3. Турнир развития УЕФА. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура международного турнира в Португалии
17 декабря в Португалии юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) провела первый матч на Турнире развития УЕФА, который продлится до 22 декабря.
Первым соперником сине-желтых стала сборная Греции. Голы у сине-желтых забили Дрозд, Нагаец, Семенченко.
Юношеская сборная Украины стартовала с победы над Грецией (3:1) на Турнире развития УЕФА.
Следующий поединок подопечные Владимира Самборского проведут 19 декабря против ровесников из сборной Ирландии.
Турнир развития УЕФА
1-й тур, 17 декабря 2025, Португалия
Греция U-15 – Украина U-15 – 1:3 (0:2)
Голы: Ицкос, 63 – Дрозд, 22, Нагаец, 38, Семенченко, 53.
Нереализованный пенальти: Приволос, 71 (Греция)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
