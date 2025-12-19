Греция U-15 – Украина U-15 – 1:3. Турнир развития УЕФА. Видео голов и обзор

17 декабря в Португалии юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) провела первый матч на Турнире развития УЕФА, который продлится до 22 декабря.

Первым соперником сине-желтых стала сборная Греции. Голы у сине-желтых забили Дрозд, Нагаец, Семенченко.

Юношеская сборная Украины стартовала с победы над Грецией (3:1) на Турнире развития УЕФА.

Следующий поединок подопечные Владимира Самборского проведут 19 декабря против ровесников из сборной Ирландии.

Турнир развития УЕФА

1-й тур, 17 декабря 2025, Португалия

Греция U-15 – Украина U-15 – 1:3 (0:2)

Голы: Ицкос, 63 – Дрозд, 22, Нагаец, 38, Семенченко, 53.

Нереализованный пенальти: Приволос, 71 (Греция)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча