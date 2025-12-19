Динамо оформило победный юбилей в Лиге конференций

Победа «Динамо» над «Ноа» (2:0) стала 20-й для украинских клубов в Лиге конференций. 11 раз наши команды добивались успеха дома и 9 – в гостях. По 5 викторий отпраздновали «Заря» и «Шахтер», по 3 – «Динамо» и «Днепр-1», по 2 – «Ворскла» и «Полесье».

К слову, динамовцы продлили победную серию украинцев во встречах с коллективами из Армении до 9 матчей (мячи 22-4), а беспроигрышную и голевую – до 13 (+12=1). А Владислав Кабаев стал автором 20-го гола наших клубов в домашних баталиях с армянами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы украинских клубов в Лиге конференций