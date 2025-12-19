Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо оформило победный юбилей в Лиге конференций
Лига конференций
19 декабря 2025, 13:21 | Обновлено 19 декабря 2025, 13:27
ФК Динамо

Победа «Динамо» над «Ноа» (2:0) стала 20-й для украинских клубов в Лиге конференций. 11 раз наши команды добивались успеха дома и 9 – в гостях. По 5 викторий отпраздновали «Заря» и «Шахтер», по 3 – «Динамо» и «Днепр-1», по 2 – «Ворскла» и «Полесье».

К слову, динамовцы продлили победную серию украинцев во встречах с коллективами из Армении до 9 матчей (мячи 22-4), а беспроигрышную и голевую – до 13 (+12=1). А Владислав Кабаев стал автором 20-го гола наших клубов в домашних баталиях с армянами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы украинских клубов в Лиге конференций

Победа

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-я

21.10.2021

ГТ

Заря

ЦСКА Сф

1:0 (г)

5-я

15.09.2022

ГТ

Днепр-1

Аполлон

3:1 (г)

10-я

15.10.2023

ГТ

Заря

Брейдаблик

1:0 (г)

15-я

02.10.2025

ОТ

Шахтер

Абердин

3:2 (г)

20-я

18.12.2025

ОТ

Динамо

Ноа

2:0 (д)

