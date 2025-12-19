Динамо оформило победный юбилей в Лиге конференций
Украинские клубы отпраздновали 20-ю викторию в Лиге конференций
Победа «Динамо» над «Ноа» (2:0) стала 20-й для украинских клубов в Лиге конференций. 11 раз наши команды добивались успеха дома и 9 – в гостях. По 5 викторий отпраздновали «Заря» и «Шахтер», по 3 – «Динамо» и «Днепр-1», по 2 – «Ворскла» и «Полесье».
К слову, динамовцы продлили победную серию украинцев во встречах с коллективами из Армении до 9 матчей (мячи 22-4), а беспроигрышную и голевую – до 13 (+12=1). А Владислав Кабаев стал автором 20-го гола наших клубов в домашних баталиях с армянами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы украинских клубов в Лиге конференций
|
Победа
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
21.10.2021
|
ГТ
|
Заря
|
ЦСКА Сф
|
1:0 (г)
|
5-я
|
15.09.2022
|
ГТ
|
Днепр-1
|
Аполлон
|
3:1 (г)
|
10-я
|
15.10.2023
|
ГТ
|
Заря
|
Брейдаблик
|
1:0 (г)
|
15-я
|
02.10.2025
|
ОТ
|
Шахтер
|
Абердин
|
3:2 (г)
|
20-я
|
18.12.2025
|
ОТ
|
Динамо
|
Ноа
|
2:0 (д)
