Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Падение ЛНЗ и рывок Динамо. Морозюк назвал итоговую тройку призеров
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 18:01 |
680
1

Падение ЛНЗ и рывок Динамо. Морозюк назвал итоговую тройку призеров

Бывший защитник «бело-синих» считает, что лидер чемпионата не сможет удержаться на пьедестале

10 января 2026, 18:01 |
680
1 Comments
Падение ЛНЗ и рывок Динамо. Морозюк назвал итоговую тройку призеров
Динамо

На данный момент призовая тройка в УПЛ расположилась в следующем порядке – ЛНЗ, «Шахтер», «Полесье». Впрочем, бывший защитник сборной Украины Николай Морозюк считает, что итоговый протокол будет немного другим, сделав акцент на рывке «Динамо».

– Конечно, я, как бывший игрок «Динамо» слежу за этой командой, – сказал Морозюк в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Первая часть сезона вышла для «бело-синих» крайне неудачной. Впрочем, я верю, что весной ситуация кардинально поменяется. Не может такая команда занимать четвертое, седьмое, пятое место. Киевлянам под силу это сделать.

Поэтому, на мой взгляд, призовая тройка по итогам чемпионата будет выглядеть следующим образом: «Шахтар», «Динамо», «Полесье». Я могу ошибаться, но сейчас я вижу именно такой расклад.

По теме:
Кривбасс взял на сборы 14-летнего хавбека. Его хотел подписать Шахтер
Аутсайдер УПЛ после отпуска начнет заниматься в зале для мини-футбола
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Николай Морозюк Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек Кудровки попал в шорт-лист лидера Второй лиги Украины
Футбол | 10 января 2026, 17:46 1
Хавбек Кудровки попал в шорт-лист лидера Второй лиги Украины
Хавбек Кудровки попал в шорт-лист лидера Второй лиги Украины

Валерий Рогозинский может перейти к команде Куликов-Белка

Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10 января 2026, 11:20 14
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда

Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09.01.2026, 21:21
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Футбол | 10.01.2026, 11:17
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футбол | 10.01.2026, 09:55
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Коля, досить спати , прокидайся.!!!
Ответить
-1
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем