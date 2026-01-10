Падение ЛНЗ и рывок Динамо. Морозюк назвал итоговую тройку призеров

На данный момент призовая тройка в УПЛ расположилась в следующем порядке – ЛНЗ, «Шахтер», «Полесье». Впрочем, бывший защитник сборной Украины Николай Морозюк считает, что итоговый протокол будет немного другим, сделав акцент на рывке «Динамо».

– Конечно, я, как бывший игрок «Динамо» слежу за этой командой, – сказал Морозюк в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Первая часть сезона вышла для «бело-синих» крайне неудачной. Впрочем, я верю, что весной ситуация кардинально поменяется. Не может такая команда занимать четвертое, седьмое, пятое место. Киевлянам под силу это сделать.

Поэтому, на мой взгляд, призовая тройка по итогам чемпионата будет выглядеть следующим образом: «Шахтар», «Динамо», «Полесье». Я могу ошибаться, но сейчас я вижу именно такой расклад.