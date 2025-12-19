Наполи требует наказания для Аллегри. Коуч Милана оскорбил ассистента Конте

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, похоже, оскорбил ассистента Антонио Конте Габриеле Ориали во время последних минут полуфинала Суперкубка Италии между «россонери» и «Наполи» – 0:2.

«Партенопейцы» отреагировали на поведение тренера соперника официальным заявлением с призывом наказать Аллегри:

««Наполи» решительно осуждает поведение главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, который во время полуфинала Суперкубка Италии, в присутствии десятков людей на линии поля и в прямом эфире телевизионной трансляции, неоднократно и серьезно оскорблял Габриеле Ориали, используя оскорбительную лексику. Надеемся, что эта абсолютно неконтролируемая выходка не останется незамеченной, особенно учитывая, что в производстве события участвовали 33 камеры, и невозможно не заметить то, что произошло».

Напряжение в матче вылилось в конфликт между игроками, которые поссорились в последние минуты, а тренеры покинули поле, не пожав друг другу руки.

Sportmediaset опубликовал видео, которое показывает, что Аллегри оскорбил ассистента Конте, итальянскую легенду Леле Ориали, на 89-й минуте, когда «Наполи» уже вел 2:0, назвав его «coglione», что переводится как «кретин» или «негодяй».

«Наполи» встретится с победителем матча «Болонья» – «Интер», который состоится 20 декабря в 21:00, в финале Суперкубка в понедельник, 22 декабря.