Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи требует наказания для Аллегри. Коуч Милана оскорбил ассистента Конте
Италия
19 декабря 2025, 13:37 | Обновлено 19 декабря 2025, 13:38
141
0

Наполи требует наказания для Аллегри. Коуч Милана оскорбил ассистента Конте

Скандал после полуфинала Суперкубка Италии

19 декабря 2025, 13:37 | Обновлено 19 декабря 2025, 13:38
141
0
Наполи требует наказания для Аллегри. Коуч Милана оскорбил ассистента Конте
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, похоже, оскорбил ассистента Антонио Конте Габриеле Ориали во время последних минут полуфинала Суперкубка Италии между «россонери» и «Наполи» – 0:2.

«Партенопейцы» отреагировали на поведение тренера соперника официальным заявлением с призывом наказать Аллегри:

««Наполи» решительно осуждает поведение главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, который во время полуфинала Суперкубка Италии, в присутствии десятков людей на линии поля и в прямом эфире телевизионной трансляции, неоднократно и серьезно оскорблял Габриеле Ориали, используя оскорбительную лексику. Надеемся, что эта абсолютно неконтролируемая выходка не останется незамеченной, особенно учитывая, что в производстве события участвовали 33 камеры, и невозможно не заметить то, что произошло».

Напряжение в матче вылилось в конфликт между игроками, которые поссорились в последние минуты, а тренеры покинули поле, не пожав друг другу руки.

Sportmediaset опубликовал видео, которое показывает, что Аллегри оскорбил ассистента Конте, итальянскую легенду Леле Ориали, на 89-й минуте, когда «Наполи» уже вел 2:0, назвав его «coglione», что переводится как «кретин» или «негодяй».

«Наполи» встретится с победителем матча «Болонья» – «Интер», который состоится 20 декабря в 21:00, в финале Суперкубка в понедельник, 22 декабря.

По теме:
КОНТЕ: «Было бы некрасиво снова проиграть Милану»
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Ибрагимовича подписал контракт с легендарным клубом
Наполи – Милан – 2:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов, обзор матча
Массимилиано Аллегри Наполи Милан Суперкубок Италии по футболу Наполи - Милан Антонио Конте
Иван Чирко Источник: Football-Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
Футбол | 19 декабря 2025, 11:27 4
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой

Авторитетный в прошлом полузащитник «Шахтера» подвел итог выступления «горняков» в группе ЛК

«Мы далеко с этой игрой не дойдем». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
Футбол | 19 декабря 2025, 14:06 0
«Мы далеко с этой игрой не дойдем». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
«Мы далеко с этой игрой не дойдем». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК

«Горняки» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Футбол | 18.12.2025, 16:31
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19.12.2025, 06:05
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Футбол | 19.12.2025, 11:18
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 9
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 1
Бокс
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем