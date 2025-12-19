Италия19 декабря 2025, 06:08 |
Наполи – Милан – 2:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Италии 2025
18 декабря Наполи переиграл Милан в полуфинальном матче Суперкубка Италии 2025.
Встреча прошла на стадионе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 2:0.
Голами за подопечных Антонио Конте отличились Давид Нерес и Расмус Хойлунд.
Суперкубок Италии 2025. 1/2 финала, 18 декабря
Наполи – Милан – 2:0
Голы: Нерес, 39, Хойлунд, 63
Видеообзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Леонардо Спинаццола.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
