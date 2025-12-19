18 декабря Наполи переиграл Милан в полуфинальном матче Суперкубка Италии 2025.

Встреча прошла на стадионе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Антонио Конте отличились Давид Нерес и Расмус Хойлунд.

Суперкубок Италии 2025. 1/2 финала, 18 декабря

Наполи – Милан – 2:0

Голы: Нерес, 39, Хойлунд, 63

Видеообзор матча