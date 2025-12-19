Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Милан – 2:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов, обзор матча
Суперкубок Италии
Наполи
18.12.2025 21:00 – FT 2 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 декабря 2025, 06:08 |
26
0

Наполи – Милан – 2:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Италии 2025

19 декабря 2025, 06:08 |
26
0
Наполи – Милан – 2:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд и Давид Нерес

18 декабря Наполи переиграл Милан в полуфинальном матче Суперкубка Италии 2025.

Встреча прошла на стадионе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Антонио Конте отличились Давид Нерес и Расмус Хойлунд.

Суперкубок Италии 2025. 1/2 финала, 18 декабря

Наполи – Милан – 2:0

Голы: Нерес, 39, Хойлунд, 63

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Леонардо Спинаццола.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
По теме:
Легендарный 41-летний защитник может вернуться в Милан
Милан вылетел из Суперкубка – какие аргументы нашел Аллегри
Университатя и украинцы не вышли в плей-офф ЛК из-за пропущенного на 90+14
Милан Наполи Суперкубок Италии по футболу Давид Нерес Наполи - Милан Расмус Хойлунд видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18 декабря 2025, 11:11 1
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол

Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19 декабря 2025, 00:23 25
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера

Потенциальные оппоненты горняков: КуПС, Шкендия, Лех Познань, Самсунспор

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Бокс | 18.12.2025, 07:22
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Футбол | 19.12.2025, 04:06
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
17.12.2025, 21:42
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 9
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 4
Бокс
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем