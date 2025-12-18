Наполи и Милан в Эр-Рияде определили первого финалиста Суперкубка Италии

Наполи стал первым финалистом Суперкубка Италии 2025.

В полуфинале турнира подопечные Антонио Конте переиграли Милан. Встреча, которая прошла на стадионе King Saud University

Гол и ассист в этом поединке оформил Расмус Хойлунд. Вначале на 39-й минуте он отдал на Давида Нереса, а на 63-й забил сам.

В финале Суперкубка Италии Наполи поборется либо против Болоньи, либо против Интера. Болонья и Интер очное полуфинальное противостояние проведут 19 декабря в 21:00. Финал соревнований запланирован на 22 число.

Наполи – Милан – 2:0

Голы: Нерес, 39, Хойлунд, 63

Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Амир Ррахмани, Жуан Жезус, Джованни Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Элиф Элмас (Ноа Ланг, 77), Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Паскуале Маццокки, 78), Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес, 81), Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка, 82), Давид Нерес (Антонио Вергара, 88)

Милан: Майк Меньян, Кони Де Винтер (Закари Атекаме, 69), Первис Эступинан, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Алексис Салемакерс (Юссуф Фофана, 69), Рубен Лофтус-Чик, Адриен Рабио, Ардон Яшари (Лука Модрич, 75), Кристофер Нкунку

Предупреждения: Леонардо Спинаццола (81), Скотт МакТоминай (83) – Адриен Рабио (38), Фикайо Томори (83), Закари Атекаме (85)

Видеообзор матча