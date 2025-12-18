Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Италии
Наполи
18.12.2025 21:00 – FT 2 : 0
Милан
Италия
18 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 18 декабря 2025, 23:50
Наполи и Милан в Эр-Рияде определили первого финалиста Суперкубка Италии

Подопечные Антонио Конте одержали убедительную победу 2:0, Хойлунд оформил гол + ассист

Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи стал первым финалистом Суперкубка Италии 2025.

В полуфинале турнира подопечные Антонио Конте переиграли Милан. Встреча, которая прошла на стадионе King Saud University

Гол и ассист в этом поединке оформил Расмус Хойлунд. Вначале на 39-й минуте он отдал на Давида Нереса, а на 63-й забил сам.

В финале Суперкубка Италии Наполи поборется либо против Болоньи, либо против Интера. Болонья и Интер очное полуфинальное противостояние проведут 19 декабря в 21:00. Финал соревнований запланирован на 22 число.

Наполи – Милан – 2:0

Голы: Нерес, 39, Хойлунд, 63

Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Амир Ррахмани, Жуан Жезус, Джованни Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Элиф Элмас (Ноа Ланг, 77), Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Паскуале Маццокки, 78), Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес, 81), Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка, 82), Давид Нерес (Антонио Вергара, 88)

Милан: Майк Меньян, Кони Де Винтер (Закари Атекаме, 69), Первис Эступинан, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Алексис Салемакерс (Юссуф Фофана, 69), Рубен Лофтус-Чик, Адриен Рабио, Ардон Яшари (Лука Модрич, 75), Кристофер Нкунку

Предупреждения: Леонардо Спинаццола (81), Скотт МакТоминай (83) – Адриен Рабио (38), Фикайо Томори (83), Закари Атекаме (85)

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Леонардо Спинаццола.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
ВИДЕО. Наполи выиграл первый тайм у Милана в полуфинале Суперкубка Италии
Наполи – Милан. Полуфинал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE
Полуфинал Суперкубка Италии. Наполи и Милан назвали стартовые составы
